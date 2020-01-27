Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Новогодний фон
Культура
2020-01-27T09:17+0300
https://ria.ru/20200127/1563904450.html
Волочкова рассказала о предстоящей свадьбе
https://cdn23.img.ria.ru/images/154969/20/1549692060_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_832e5cb98dfe8631d7fb917d3e98e24e.jpg
РИА Новости

Волочкова рассказала о предстоящей свадьбе

05:19 27.01.2020 (обновлено: 09:17 27.01.2020)
33004
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкБалерина Анастасия Волочкова с солистом Большого театра Ринатом Арифулиным выступают на ее юбилейном концерте в Государственном Кремлевском дворце
Балерина Анастасия Волочкова с солистом Большого театра Ринатом Арифулиным выступают на ее юбилейном концерте в Государственном Кремлевском дворце
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Балерина Анастасия Волочкова отпразднует свадьбу 20 октября, об этом сообщил телеканал НТВ.
По утверждению Волочковой, ее будущий муж взял на себя все расходы, связанные с торжеством. Балерина добавила, что на первой свадьбе у нее было пять платьев, а на предстоящей их будет семь. При этом имя возлюбленного Волочкова не назвала.
По информации НТВ, Волочкова пока не планирует официально расписываться со своим избранником.
Анастасия Волочкова после премьеры спектакля Иосифа Райхельгауза Пришел мужчина к женщине
16 июня 2019, 13:11
Волочкова ответила на обвинения в алкоголизме
Анастасия Волочкова — заслуженная артистка России, балерина и танцовщица. Она начала балетную карьеру в Мариинском театре, затем продолжила работать в Большом. С 2003-го выступает с сольными проектами
23108869145
Обсудить 10
КультураШоу-бизнесНТВ (телеканал)Анастасия ВолочковаРоссия
Рекомендуем
Стоп-кадр видео, на котором житель Польши напал на грузовой автомобиль из России
Житель Польши с криками "я здесь главный" напал на российский грузовик
Фотография кошки, опубликованная приютом Mitchell County Animal Rescue
Американский приют ищет нового владельца для "худшего кота в мире"
LIVE: Салют в честь 76-летия освобождения Ленинграда от блокады
Салют в честь 76-летия снятия блокады Ленинграда. Прямая трансляция
Глава Чувашии Михаил Игнатьев
Жена главы Чувашии прокомментировала скандал вокруг его "шутки"
Алена Водонаева
Водонаева вновь оскорбила получателей маткапитала
Аэропорт Шереметьево
Власти рассказали о семье мужчины, оставившего детей в Шереметьево
Самолет Airbus A320 авиакомпании Аэрофлот
Самолет "Аэрофлота" вернулся в Хабаровск после сообщения о минировании
Заключенные концлагеря Освенцим смотрят в объектив из-за колючей проволоки
"Мы не надеялись, что будем жить". Освобождение узников Освенцима
Актриса Наталья Андрейченко
Актриса Наталья Андрейченко пропала в Мексике
Общий вид посольства США в Зеленой зоне в Багдаде
На территории посольства США в Багдаде упали несколько ракет
Покупатели в одном из гипермаркетов
В Сети сравнили цены на продукты в Киеве и Донецке
Глава Чувашии Михаил Игнатьев
Глава Чувашии ответил на обвинения в неуважении к сотрудникам МЧС
Варшава
Эксперт прокомментировал претензии Польши на репарации
Зал заседаний Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ)
Депутаты ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации
Наталья Поклонская во время сессии Точка кипения: СМИ и конфликты в обществе в рамках медиаконференции RT MEDIA TALK
Поклонская предложила проверить доходы главы Чувашии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:08Названы самые популярные в инстаграме озера
00:05Российские инспекторы посетят американский военный объект в Германии
00:01"Выставил себя идиотом": политолог оценил речь Зеленского в Польше
23:52Представитель Андрейченко опроверг сообщения о том, что актрису нашли
23:48Число совершенных в России за год преступлений превысило два миллиона
23:42Число преступлений, совершенных бандами, выросло в России на 3,1%
23:40Помпео обсудил с премьером Ирака обстрелы посольства США в Багдаде
23:38Бальбек прокомментировал претензии Тягнибока на Алмазный фонд России
23:33В МВД сообщили о росте числа террористических преступлений в России
23:33Почти миллион преступлений в России остались нераскрытыми в 2019 году
23:27Полина Гагарина рассказала, что думает об участниках шоу "Голос.Дети"
23:24В МВД оценили общий ущерб от преступности в 2019 году
23:19Число киберпреступлений в России выросло почти на 70 процентов
23:16Мишустин назначил главу "Российского экологического оператора"
23:11"А-Проперти" ходатайствовала о выкупе 100% акций Эльгинского проекта
23:06Мишустин назначил новых замглавы Минкомсвязи и Минфина
23:03Мишустин назначил Людмилу Бокову замминистра Минкомсвязи
23:02Мишустин назначил Павла Кадочникова заместителем министра финансов
23:00Ученые выяснили, как неандертальцы заселяли Сибирь
22:54МВД оценило ущерб от экономических преступлений в 2019 году
Лента новостейМолния