Волочкова рассказала о предстоящей свадьбе

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Балерина Анастасия Волочкова отпразднует свадьбу 20 октября, об этом сообщил телеканал НТВ.
По утверждению Волочковой, ее будущий муж взял на себя все расходы, связанные с торжеством. Балерина добавила, что на первой свадьбе у нее было пять платьев, а на предстоящей их будет семь. При этом имя возлюбленного Волочкова не назвала.
По информации НТВ, Волочкова пока не планирует официально расписываться со своим избранником.
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Анастасия Волочкова — заслуженная артистка России, балерина и танцовщица. Она начала балетную карьеру в Мариинском театре, затем продолжила работать в Большом. С 2003-го выступает с сольными проектами