В Алеппо восстанавливают разрушенную Городскую телефонную станцию

АЛЕППО (Сирия), 27 янв - РИА Новости. В Алеппо восстанавливают телефонные линии и сети, пострадавшие в ходе боевых действий - работа кипит по 15 часов в день, передает корреспондент с места событий. Особое внимание - Городской телефонной станции, до войны обслуживавшей более миллиона абонентов.

Улица в районе Миаса в Алеппо превратилась в одну сплошную стройку. Десятки рабочих роют траншеи, тянут километры телефонных проводов.

"Мы восстанавливаем не только телефонные линии, но и интернет. Это очень важно для учебы наших детей и в целом развития коммуникаций, мы стремимся создать современную и высокотехнологичную инфраструктуру, которая позволит выходить в глобальную сеть не только с помощью мобильных телефонов, но с помощью домашних сетей", - пояснил журналистам руководитель департамента связи Алеппо Сейфудин аль Хассан.

Бригады работают по 15 часов в сутки. Торопятся. Связь нужна городу. Но процесс тормозит отсутствие схем заложения линий. Документы сгорели с частью архива.

"Самое сложное здесь - все данные, все чертежи, все табели уничтожены. Мы здесь работаем как бы вслепую. Спрашиваем у местных жителей, где были кабинки, где были кабели. И пытаемся найти это и обновить", - говорит на чистом русском языке инженер Мухамед Рашид.

Рашид в свое время получил образование в России, оканчивал политехнический институт. Теперь крайне востребованный специалист. В Сирии их сейчас не хватает. В дефиците и материалы для ремонта. Менять необходимо почти всю сеть: и провода, и разветвительные коробки. Что-то пришло в негодность от времени, но большую часть просто уничтожили боевики. Они старались лишить связи полицию и военных, чтобы они не могли координировать свои действия. Пострадало и здание Городской телефонной станции (ГТС), которая до войны обслуживала около 1,1 миллиона абонентов.

После освобождения района от боевиков местные власти взялись за восстановление социально значимых объектов: больниц, школ и жилых домов и, конечно, ГТС.

"Мы делаем все, чтобы восстановить в Алеппо телефонную связь в тех же объемах, какой она была до войны. В семи районах работы завершены, скоро начнем устанавливать таксофоны на улицах и разводить линии в каждый дом и каждую квартиру", - говорит Дибу Ильяс, директор компании по восстановлению Алеппо.

Оборудование для ГТС закупили в дружественных странах - под предлогом санкций европейские страны отказали в поставке оборудования для такого сугубо мирного и нужного простым сирийцам учреждения.

Несмотря на то, что в городе есть мобильная связь и интернет, многие предпочитают пользоваться и стационарной. В основном люди старшего поколения.

"У меня дома было два телефона городских, не дождусь, когда уже их подключат. Есть и мобильный тоже, но эта связь для пожилых дорогая, а за городской я платил всего 200 лир (0,46 доллара - ред.), это очень дешево даже для бедных людей", - говорит местный житель Махмуд Мамо.

На территориях, освобожденных от боевиков, руководство Сирии, местные органы самоуправления в тесном взаимодействии с российским Центром по примирению враждующих сторон (ЦПВС) продолжают восстановление инфраструктуры республики, разрушенной (уничтоженной) незаконными вооруженными формированиями, сообщил ЦПВС. На 24 января 2020 года выполнены следующие мероприятия: восстановлены 944 образовательных и 230 медицинских учреждений; капитально отремонтированы пять автомобильных мостов и 1 125 километров автомобильных дорог; восстановлены (проложены заново) 1 046 километров линий электропередач; введены в эксплуатацию 193 объекта водоснабжения, 299 хлебопекарен, 771 электроподстанция, 14 446 промышленных предприятий.