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В Якутске не выявили новых случаев заболевания корью
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РИА Новости

В Якутске не выявили новых случаев заболевания корью

04:34 27.01.2020
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© РИА Новости / Виталий БелоусовМедик готовит шприц
Медик готовит шприц
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Медик готовит шприц. Архивное фото
ЯКУТСК, 27 янв – РИА Новости. Новых случаев заболевания корью в Якутске по данным еженедельного мониторинга не выявлено, сообщила на планерке главы города представитель территориального управления Роспотребнадзора Елена Лыткина.
Ранее сообщалось, что по по состоянию на 20 января общее количество заболевших корью в городе составило 73 человека, в том числе 53 взрослых и 20 детей.
"Новых случаев заболевания корью в Якутске не выявлено. Мы ежедневно мониторим ситуацию, по нашим данным, период наблюдения закончится где-то 5-10 февраля", - отметила Лыткина.
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