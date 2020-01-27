Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-27T09:53+0300
https://ria.ru/20200127/1563904113.html
Власти рассказали о семье мужчины, оставившего детей в Шереметьево
https://cdn21.img.ria.ru/images/156352/76/1563527610_0:19:3072:1747_1036x0_80_0_0_60ef2c1d6c1066dcabae9d3054fa2b47.jpg
РИА Новости

Власти рассказали о семье мужчины, оставившего детей в Шереметьево

04:23 27.01.2020 (обновлено: 09:53 27.01.2020)
124064
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАэропорт Шереметьево
Аэропорт Шереметьево
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Аэропорт Шереметьево. Архивное фото
ХАБАРОВСК , 27 янв — РИА Новости. Семья двух мальчиков из Комсомольска-на-Амуре, которых отец оставил в аэропорту Шереметьево, не состояла на учете как неблагополучная, сообщили РИА Новости в администрации города.
По словам собеседника агентства, воспитанием сыновей занимался отец, который ездил на заработки вахтовым методом.

"Два раза по заявлению оставлял детей в Центре социальной помощи семье и детям на время отъезда и забирал их по возвращении", — рассказал собеседник агентства.

В отношении матери в 2017 году комиссия рассматривала протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Тогда дети опрокинули на себя горячий чайник и получили ожоги, пока женщина выходила в магазин. В итоге ей вынесли предупреждение.
Уполномоченнный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова в МИА Россия сегодня
26 января, 21:36
Кузнецова контролирует ситуацию с брошенными детьми в "Шереметьево"
По словам представителя администрации, старший ребенок до последнего момента посещал школу, а младший — детский сад.
"Отец 24 января забрал документы из школы на старшего ребенка и пояснил, что уезжает в Москву, якобы там есть жилье и есть возможность найти работу", — сообщили в администрации.
В воскресенье прилетевший из Хабаровска мужчина оставил детей в Шереметьево и пропал, сейчас его разыскивают. При мальчиках была записка, в которой он, ссылаясь на финансовые трудности, сообщил, что временно не может заботиться о них.
Дети находятся в подразделении по делам несовершеннолетних транспортной полиции. Следственный комитет и Хабаровская краевая прокуратура начали проверки.
Хабаровский уполномоченный по правам ребенка Виктория Трегубенко заявила, что удалось связаться с матерью мальчиков. После развода женщина не поддерживала отношения с бывшим мужем и сыновьями и не знала о сложившейся ситуации.
Ребенок
Вчера, 08:47
В Хабаровском крае после инцидента в Шереметьево усилят профилактику
161017591112124
Обсудить 64
Инцидент в "Шереметьево" с прилетевшими из Хабаровска детьмиКомсомольск-на-АмуреШереметьево (аэропорт)Происшествия
Популярные комментарии
Что это за мужики пошли, которые двоих детей содержать не могут? А как бросать после развода и алименты не платить, так не интересуются, как мать кормит.Не повезло мальчикам с мамашей и папашей.
27 января, 06:22
aanshilovskikh
441112366
он хочет сторожем работать тыщ за 80.
27 января, 06:20
aanshilovskikh
11220424
Рекомендуем
Терминал B международного аэропорта Шереметьево
Мужчина бросил двух детей в аэропорту "Шереметьево"
Стиральная машина
На Урале мать "постирала" младенца в машинке, пишут СМИ
Актриса Наталья Андрейченко
Актриса Наталья Андрейченко пропала в Мексике
Детский омбудсмен Анна Кузнецова навестила в больнице детей, которых отец оставил в аэропорту Шереметьево
Оставившего детей в аэропорту Шереметьево отца нашли
Аэропорт Шереметьево
Оставленных в "Шереметьево" мальчиков определят в детский дом
Трубкины на море. Фото со страницы родственника в социальной сети ВКонтакте
Мать тройняшек, которую искал весь город, раскрыла правду
Алена Водонаева
Водонаева вновь оскорбила получателей маткапитала
В Центральном госпитале города Ухань
Раскрыт вероятный источник нового коронавируса в Китае
Зал заседаний Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ)
Депутаты ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации
Терминал С в аэропорту Шереметьево
В Хабаровском крае нашли мать брошенных в Шереметьево детей
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой на заседании зимней сессии ПАСЕ
Полномочия России в ПАСЕ оспорили из-за поправок в Конституцию
Самолет авиакомпании Ariana Airlines
В Афганистане разбился самолет
Алексей Миллер во время торжественной церемонии запуска в эксплуатацию первой очереди подземного хранилища газа в поселке Романово
Третий — лишний: Россия может прекратить газовый транзит через Польшу
Протоиерей Всеволод Чаплин. 2015 год
Умер протоиерей Всеволод Чаплин
Иракские военные у посольства США в Багдаде
Несколько человек пострадали при обстреле посольства США в Багдаде
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:08Названы самые популярные в инстаграме озера
00:05Российские инспекторы посетят американский военный объект в Германии
00:01"Выставил себя идиотом": политолог оценил речь Зеленского в Польше
23:52Представитель Андрейченко опроверг сообщения о том, что актрису нашли
23:48Число совершенных в России за год преступлений превысило два миллиона
23:42Число преступлений, совершенных бандами, выросло в России на 3,1%
23:40Помпео обсудил с премьером Ирака обстрелы посольства США в Багдаде
23:38Бальбек прокомментировал претензии Тягнибока на Алмазный фонд России
23:33В МВД сообщили о росте числа террористических преступлений в России
23:33Почти миллион преступлений в России остались нераскрытыми в 2019 году
23:27Полина Гагарина рассказала, что думает об участниках шоу "Голос.Дети"
23:24В МВД оценили общий ущерб от преступности в 2019 году
23:19Число киберпреступлений в России выросло почти на 70 процентов
23:16Мишустин назначил главу "Российского экологического оператора"
23:11"А-Проперти" ходатайствовала о выкупе 100% акций Эльгинского проекта
23:06Мишустин назначил новых замглавы Минкомсвязи и Минфина
23:03Мишустин назначил Людмилу Бокову замминистра Минкомсвязи
23:02Мишустин назначил Павла Кадочникова заместителем министра финансов
23:00Ученые выяснили, как неандертальцы заселяли Сибирь
22:54МВД оценило ущерб от экономических преступлений в 2019 году
Лента новостейМолния