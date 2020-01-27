Власти рассказали о семье мужчины, оставившего детей в Шереметьево

ХАБАРОВСК , 27 янв — РИА Новости. Семья двух мальчиков из Семья двух мальчиков из Комсомольска-на-Амуре , которых отец оставил в аэропорту Шереметьево , не состояла на учете как неблагополучная, сообщили РИА Новости в администрации города.

По словам собеседника агентства, воспитанием сыновей занимался отец, который ездил на заработки вахтовым методом.

"Два раза по заявлению оставлял детей в Центре социальной помощи семье и детям на время отъезда и забирал их по возвращении", — рассказал собеседник агентства.

В отношении матери в 2017 году комиссия рассматривала протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Тогда дети опрокинули на себя горячий чайник и получили ожоги, пока женщина выходила в магазин. В итоге ей вынесли предупреждение.

По словам представителя администрации, старший ребенок до последнего момента посещал школу, а младший — детский сад.

"Отец 24 января забрал документы из школы на старшего ребенка и пояснил, что уезжает в Москву, якобы там есть жилье и есть возможность найти работу", — сообщили в администрации.

В воскресенье прилетевший из Хабаровска мужчина оставил детей в Шереметьево и пропал, сейчас его разыскивают. При мальчиках была записка, в которой он, ссылаясь на финансовые трудности, сообщил, что временно не может заботиться о них.

Дети находятся в подразделении по делам несовершеннолетних транспортной полиции. Следственный комитет и Хабаровская краевая прокуратура начали проверки.