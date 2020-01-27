В Хабаровском крае нашли мать брошенных в Шереметьево детей

ХАБАРОВСК, 27 янв - РИА Новости. Мать детей, которых отец оставил в аэропорту "Шереметьево", не знала о сложившейся ситуации, она найдена, с ней работают соцслужбы, сообщила на пресс-конференции уполномоченный по правам ребёнка в Хабаровском крае Виктория Трегубенко.
В воскресенье прилетевший из Хабаровска мужчина оставил в аэропорту двух мальчиков 2011 и 2014 годов рождения. Полиция ведет его розыск. Дети доставлены в подразделение по делам несовершеннолетних транспортной полиции, потом будут переданы в медучреждение. Следователи СК начали проверку. Семья проживала в Комсомольске-на-Амуре.
"Родители были в разводе, мать не поддерживала отношения с бывшим мужем и детьми. Она не знала о сложившейся ситуации. Женщину нашли и работают с ней, не исключено, что дети вернутся к матери", - сказала Трегубенко.
Она сообщила, что пока никто из родственников не заявил о желании опекать детей. Мальчиков вернут в Хабаровский край, после этого будет определяться их юридический статус.
По её словам, в отношении отца решается вопрос о привлечении к ответственности за оставление в опасности и неисполнение обязанностей по воспитанию детей. "Мужчину ищут, с ним нет связи. Пока его мотивы не понятны", - отметила Трегубенко.