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В Хабаровском крае нашли мать брошенных в Шереметьево детей
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РИА Новости

В Хабаровском крае нашли мать брошенных в Шереметьево детей

08:11 27.01.2020 (обновлено: 09:03 27.01.2020)
105236
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкТерминал С в аэропорту Шереметьево
Терминал С в аэропорту Шереметьево
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Терминал С в аэропорту Шереметьево. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 27 янв - РИА Новости. Мать детей, которых отец оставил в аэропорту "Шереметьево", не знала о сложившейся ситуации, она найдена, с ней работают соцслужбы, сообщила на пресс-конференции уполномоченный по правам ребёнка в Хабаровском крае Виктория Трегубенко.
В воскресенье прилетевший из Хабаровска мужчина оставил в аэропорту двух мальчиков 2011 и 2014 годов рождения. Полиция ведет его розыск. Дети доставлены в подразделение по делам несовершеннолетних транспортной полиции, потом будут переданы в медучреждение. Следователи СК начали проверку. Семья проживала в Комсомольске-на-Амуре.
Аэропорт Шереметьево
Вчера, 04:23
Власти рассказали о семье мужчины, оставившего детей в Шереметьево
"Родители были в разводе, мать не поддерживала отношения с бывшим мужем и детьми. Она не знала о сложившейся ситуации. Женщину нашли и работают с ней, не исключено, что дети вернутся к матери", - сказала Трегубенко.
Она сообщила, что пока никто из родственников не заявил о желании опекать детей. Мальчиков вернут в Хабаровский край, после этого будет определяться их юридический статус.
По её словам, в отношении отца решается вопрос о привлечении к ответственности за оставление в опасности и неисполнение обязанностей по воспитанию детей. "Мужчину ищут, с ним нет связи. Пока его мотивы не понятны", - отметила Трегубенко.
Новый международный терминал С в аэропорту Шереметьево
26 января, 22:33
Раскрыто содержание записки мужчины, оставившего детей в "Шереметьево"
20919909527
Обсудить 29
Инцидент в "Шереметьево" с прилетевшими из Хабаровска детьмиСледственный комитет РФШереметьево (аэропорт)Хабаровский крайПроисшествия
Популярные комментарии
Не надо единичные случаи с "гнилыми" родителями переводить на весь народ
27 января, 08:47
Анна Калинина
80000747
Ну и зачем детям такая мать? Она до этой истории не интересовалась детьми, вряд ли теперь что-то изменится. Здесь тот случай, когда лучше детдом, чем такие родители.
27 января, 08:41
id10001
5400705
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