В Хабаровском крае нашли мать брошенных в Шереметьево детей

В воскресенье прилетевший из Хабаровска мужчина оставил в аэропорту двух мальчиков 2011 и 2014 годов рождения. Полиция ведет его розыск. Дети доставлены в подразделение по делам несовершеннолетних транспортной полиции, потом будут переданы в медучреждение. Следователи СК начали проверку. Семья проживала в Комсомольске-на-Амуре

"Родители были в разводе, мать не поддерживала отношения с бывшим мужем и детьми. Она не знала о сложившейся ситуации. Женщину нашли и работают с ней, не исключено, что дети вернутся к матери", - сказала Трегубенко.

Она сообщила, что пока никто из родственников не заявил о желании опекать детей. Мальчиков вернут в Хабаровский край, после этого будет определяться их юридический статус.