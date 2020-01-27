Москвичам объяснили, какие отходы можно выбрасывать в мусоропровод

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Только отходы, которые нельзя переработать, следует отправлять в мусоропровод, пояснили РИА Новости в пресс-службе компании "Эколайн" - оператора по вывозу и утилизации мусора в Только отходы, которые нельзя переработать, следует отправлять в мусоропровод, пояснили РИА Новости в пресс-службе компании "Эколайн" - оператора по вывозу и утилизации мусора в Москве

"Мусоропровод – это не повод отказаться от домашней сортировки", - заявили в пресс-службе.

"Туда нужно отправлять только то, что нельзя переработать – это остатки пищи или испорченные от контакта с ними материалы, предметы гигиены (бумажные и влажные салфетки, памперсы, втулки от туалетной бумаги), фольгу, ламинированную бумагу, прочие неперерабатываемые отходы", - объяснил собеседник.

Как уточнили в компании, все компоненты вторсырья – стекло, пластик, бумагу, металл и тетрапак - нужно складывать дома в отдельную емкость и относить в контейнер для вторсырья, который сейчас есть в каждом московском дворе.