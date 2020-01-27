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2020-01-27T04:14+0300
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Москвичам объяснили, какие отходы можно выбрасывать в мусоропровод
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РИА Новости

Москвичам объяснили, какие отходы можно выбрасывать в мусоропровод

04:14 27.01.2020
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© РИА Новости / РИА НовостиМусоропровод
Мусоропровод
© РИА Новости / РИА Новости
Мусоропровод. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Только отходы, которые нельзя переработать, следует отправлять в мусоропровод, пояснили РИА Новости в пресс-службе компании "Эколайн" - оператора по вывозу и утилизации мусора в Москве.
"Мусоропровод – это не повод отказаться от домашней сортировки", - заявили в пресс-службе.
"Туда нужно отправлять только то, что нельзя переработать – это остатки пищи или испорченные от контакта с ними материалы, предметы гигиены (бумажные и влажные салфетки, памперсы, втулки от туалетной бумаги), фольгу, ламинированную бумагу, прочие неперерабатываемые отходы", - объяснил собеседник.
Как уточнили в компании, все компоненты вторсырья – стекло, пластик, бумагу, металл и тетрапак - нужно складывать дома в отдельную емкость и относить в контейнер для вторсырья, который сейчас есть в каждом московском дворе.
Программа по раздельному сбору мусора стартовала в Москве 1 января 2020 года. К запуску программы в городе обустроили более 22 тысяч контейнерных площадок, где установили свыше 60 тысяч контейнеров для раздельного сбора отходов. Синие контейнеры предназначены для вторичного сырья, серые – для смешанных отходов.
Контейнер для раздельного сбора пластиковых бутылок
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