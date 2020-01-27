Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-27T11:37+0300
https://ria.ru/20200127/1563903914.html
Историк: врачи блокадного Ленинграда спасли жизни узникам Освенцима
https://cdn21.img.ria.ru/images/156366/55/1563665586_0:728:2164:1945_1036x0_80_0_0_79d49266d19b8a7772ed54a3da119697.jpg
РИА Новости

Историк: врачи блокадного Ленинграда спасли жизни узникам Освенцима

04:03 27.01.2020 (обновлено: 11:37 27.01.2020)
691
© РИА Новости / Борис КудояровЖители блокадного Ленинграда выходят из бомбоубежища после отбоя тревоги
Жители блокадного Ленинграда выходят из бомбоубежища после отбоя тревоги
© РИА Новости / Борис Кудояров
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Врачи из блокадного Ленинграда лечили уцелевших узников Освенцима, поэтому удалось существенно снизить смертность, заявил РИА Новости в понедельник директор фонда "Историческая память", научный сотрудник института российской истории РАН Александр Дюков.
"Ряд исторических документов свидетельствуют, что в освобождении расположенного в Польше лагеря смерти Освенцим участвовали врачи из блокадного Ленинграда, именно они организовывали лечение уцелевших узников, благодаря этому большинство из них выжило", - заявил историк.
Он уточнил, что помимо врачей в освобождении Освенцима участвовали те же солдаты, которые за год до этого снимали блокаду Ленинграда, среди них было много ленинградцев.
"В этой связи важно обратить внимание, что окончание двух масштабных нацистских преступлений Холокоста и блокады приходятся на один день с разницей в год. 27 января 1944 года советские войска окончательно сняли блокаду Ленинграда, а в 1945 году освободили Освенцим. Это случайность, которая позволяет наглядно показать, как взаимосвязаны нацистские преступления", - заявил Дюков.
В 2020 году отмечается 75-летие победы над фашизмом во Второй мировой войне
Путин эмоционально выступил на открытии монумента в Израиле
23 января, 16:10
Путин рассказал о погибшем во время блокады Ленинграда брате
3101012
Обсудить 1
Празднование 75-летия освобождения ОсвенцимаАлександр ДюковОсвенцимБлокада Ленинграда (1941-1944)ЛенинградСССРСанкт-ПетербургОбщество
Рекомендуем
После налета вражеской авиации на улицах блокадного Ленинграда
Историк: нацисты спланировали блокаду Ленинграда в мае 1941 года
Актер Леонардо ДиКаприо
Ди Каприо предложили высадить "Аллеи дружбы" из семян кремлевской елки
Аэропорт Шереметьево
Власти рассказали о семье мужчины, оставившего детей в Шереметьево
Джон Болтон
NYT: Болтон подтвердил позицию демократов по импичменту Трампа
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук
Украинский экс-министр назвал Гончарука "сознательным идиотом"
Аэропорт Шереметьево
Оставленных в "Шереметьево" мальчиков определят в детский дом
Богдан Бартниковский
Бывший узник Освенцима заявил, что помнит, кто его освободил
Новый международный терминал С в аэропорту Шереметьево
Раскрыто содержание записки мужчины, оставившего детей в "Шереметьево"
Зал заседаний Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ)
Депутаты ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации
Малый ракетный корабль проекта 22800
Пятый МРК "Каракурт" с "Калибрами" сдадут к октябрю 2022 года
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой на заседании зимней сессии ПАСЕ
Полномочия России в ПАСЕ оспорили из-за поправок в Конституцию
Лидер националистической партии Свобода Олег Тягнибок
В Госдуме оценили претензии Тягнибока на часть Алмазного фонда России
Аэропорт Шереметьево
СМИ рассказали о семье мужчины, бросившего детей в "Шереметьево"
Альянс патриотов Грузии протестует против IRI и NDI у здания посольства США в Тбилиси
Грузинская оппозиция требует запрета работы ряда организаций из США
Зал заседаний Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ)
Депутат Рады раскритиковала действия украинской делегации в ПАСЕ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:08Названы самые популярные в инстаграме озера
00:05Российские инспекторы посетят американский военный объект в Германии
00:01"Выставил себя идиотом": политолог оценил речь Зеленского в Польше
23:52Представитель Андрейченко опроверг сообщения о том, что актрису нашли
23:48Число совершенных в России за год преступлений превысило два миллиона
23:42Число преступлений, совершенных бандами, выросло в России на 3,1%
23:40Помпео обсудил с премьером Ирака обстрелы посольства США в Багдаде
23:38Бальбек прокомментировал претензии Тягнибока на Алмазный фонд России
23:33В МВД сообщили о росте числа террористических преступлений в России
23:33Почти миллион преступлений в России остались нераскрытыми в 2019 году
23:27Полина Гагарина рассказала, что думает об участниках шоу "Голос.Дети"
23:24В МВД оценили общий ущерб от преступности в 2019 году
23:19Число киберпреступлений в России выросло почти на 70 процентов
23:16Мишустин назначил главу "Российского экологического оператора"
23:11"А-Проперти" ходатайствовала о выкупе 100% акций Эльгинского проекта
23:06Мишустин назначил новых замглавы Минкомсвязи и Минфина
23:03Мишустин назначил Людмилу Бокову замминистра Минкомсвязи
23:02Мишустин назначил Павла Кадочникова заместителем министра финансов
23:00Ученые выяснили, как неандертальцы заселяли Сибирь
22:54МВД оценило ущерб от экономических преступлений в 2019 году
Лента новостейМолния