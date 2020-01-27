Историк: врачи блокадного Ленинграда спасли жизни узникам Освенцима

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Врачи из Врачи из блокадного Ленинграда лечили уцелевших узников Освенцима , поэтому удалось существенно снизить смертность, заявил РИА Новости в понедельник директор фонда "Историческая память", научный сотрудник института российской истории РАН Александр Дюков

"Ряд исторических документов свидетельствуют, что в освобождении расположенного в Польше лагеря смерти Освенцим участвовали врачи из блокадного Ленинграда, именно они организовывали лечение уцелевших узников, благодаря этому большинство из них выжило", - заявил историк.

Он уточнил, что помимо врачей в освобождении Освенцима участвовали те же солдаты, которые за год до этого снимали блокаду Ленинграда, среди них было много ленинградцев.

"В этой связи важно обратить внимание, что окончание двух масштабных нацистских преступлений Холокоста и блокады приходятся на один день с разницей в год. 27 января 1944 года советские войска окончательно сняли блокаду Ленинграда, а в 1945 году освободили Освенцим. Это случайность, которая позволяет наглядно показать, как взаимосвязаны нацистские преступления", - заявил Дюков.