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https://ria.ru/20200127/1563903769.html
Историк: нацисты спланировали блокаду Ленинграда в мае 1941 года
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РИА Новости

Историк: нацисты спланировали блокаду Ленинграда в мае 1941 года

03:41 27.01.2020 (обновлено: 04:58 27.01.2020)
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© РИА Новости / Израиль ОзерскийПосле налета вражеской авиации на улицах блокадного Ленинграда
После налета вражеской авиации на улицах блокадного Ленинграда
© РИА Новости / Израиль Озерский
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Блокада Ленинграда была спланирована нацистской Германией до начала войны с Советским Союзом, главной целью было намеренное уничтожение голодом жителей города, заявил РИА Новости в понедельник директор фонда "Историческая память", научный сотрудник института российской истории РАН Александр Дюков.

"Блокада Ленинграда была спланирована нацистами в мае 1941 года еще до нападения Германии на Советский Союз. Главной целью было не принуждение города к капитуляции, а намеренное уничтожение голодом его жителей. В целом ряде исторических документов, связанных с экономическим планированием нацистской войны, говорится о планах уничтожения голодом жителей Москвы и Ленинграда. Впоследствии они были сформулированы в целом ряде приказов, которые опубликованы и хорошо известны как российским, так и зарубежным историкам", - рассказал Дюков.

Историк уточнил, что блокада Ленинграда - это заранее спланированное преступление нацистов против человечности и пример нацистской политики геноцида народов Советского Союза.
Санкт-Петербург 27 января отмечает 76-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны.
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Александр ДюковБлокада Ленинграда (1941-1944)ГерманияРоссияСССРСанкт-ПетербургОбщество
Популярные комментарии
Почему бы их не назвать сионистами третьего рейха, ведь война была тем двигателем который образовал Израиль, как и неудачные крестовые походы 1000 лет назад
27 января, 06:18
KKKerk Krenston
900002
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