Историк: нацисты спланировали блокаду Ленинграда в мае 1941 года

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Блокада Ленинграда была спланирована нацистской Германией до начала войны с Советским Союзом, главной целью было намеренное уничтожение голодом жителей города, заявил РИА Новости в понедельник директор фонда "Историческая память", научный сотрудник института российской истории РАН Александр Дюков.
"Блокада Ленинграда была спланирована нацистами в мае 1941 года еще до нападения Германии на Советский Союз. Главной целью было не принуждение города к капитуляции, а намеренное уничтожение голодом его жителей. В целом ряде исторических документов, связанных с экономическим планированием нацистской войны, говорится о планах уничтожения голодом жителей Москвы и Ленинграда. Впоследствии они были сформулированы в целом ряде приказов, которые опубликованы и хорошо известны как российским, так и зарубежным историкам", - рассказал Дюков.
Историк уточнил, что блокада Ленинграда - это заранее спланированное преступление нацистов против человечности и пример нацистской политики геноцида народов Советского Союза.
Санкт-Петербург 27 января отмечает 76-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны.
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