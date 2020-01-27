Патриарх Кирилл соболезнует из-за смерти протоиерея Всеволода Чаплина

"Выражаю соболезнования всем вам в связи со скоропостижной кончиной настоятеля храма преподобного Феодора Студита у Никитских ворот города Москвы протоиерея Всеволода Чаплина. Господь да простит почившему прегрешения вольные и невольные и сотворит ему вечную память", - говорится в обращении патриарха к духовенству и прихожанам храма и родным и близким священника.