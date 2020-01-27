Патриарх Кирилл соболезнует из-за смерти протоиерея Всеволода Чаплина

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи с кончиной известного московского священника протоиерея Всеволода Чаплина, сообщает сайт Русской православной церкви.
Отец Всеволод Чаплин скоропостижно скончался в воскресенье на 52-м году жизни.
"Выражаю соболезнования всем вам в связи со скоропостижной кончиной настоятеля храма преподобного Феодора Студита у Никитских ворот города Москвы протоиерея Всеволода Чаплина. Господь да простит почившему прегрешения вольные и невольные и сотворит ему вечную память", - говорится в обращении патриарха к духовенству и прихожанам храма и родным и близким священника.
Протоиерей Всеволод Чаплин в 2009-2015 годах занимал пост председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви и общества.