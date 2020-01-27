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Религия и мировоззрение
2020-01-27T01:57+0300
https://ria.ru/20200127/1563903023.html
Патриарх Кирилл соболезнует из-за смерти протоиерея Всеволода Чаплина
https://cdn25.img.ria.ru/images/156389/50/1563895006_0:238:2793:1809_1036x0_80_0_0_c4b56ce0212c1535561b9e453991eebb.jpg
РИА Новости

Патриарх Кирилл соболезнует из-за смерти протоиерея Всеволода Чаплина

01:57 27.01.2020
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© РИА Новости / Владимир ВяткинПротоиерей Всеволод Чаплин
Протоиерей Всеволод Чаплин
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Протоиерей Всеволод Чаплин . Архивное фото
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи с кончиной известного московского священника протоиерея Всеволода Чаплина, сообщает сайт Русской православной церкви.
Отец Всеволод Чаплин скоропостижно скончался в воскресенье на 52-м году жизни.
"Выражаю соболезнования всем вам в связи со скоропостижной кончиной настоятеля храма преподобного Феодора Студита у Никитских ворот города Москвы протоиерея Всеволода Чаплина. Господь да простит почившему прегрешения вольные и невольные и сотворит ему вечную память", - говорится в обращении патриарха к духовенству и прихожанам храма и родным и близким священника.
Протоиерей Всеволод Чаплин в 2009-2015 годах занимал пост председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви и общества.
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Религия и мировоззрениеУмер протоиерей Всеволод ЧаплинПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Всеволод ЧаплинРоссия
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