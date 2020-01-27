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2020-01-27T00:15+0300
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Зеленский прокомментировал гибель двух военнослужащих в Донбассе
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РИА Новости

Зеленский прокомментировал гибель двух военнослужащих в Донбассе

00:14 27.01.2020 (обновлено: 00:15 27.01.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВладимир Зеленский
Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Владимир Зеленский
КИЕВ, 27 янв - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя гибель двоих украинских военнослужащих в Донбассе в воскресенье, заявил, что война продолжается и нужно еще с большими усилиями пытаться ее завершить.
В воскресенье украинские силовики заявили о 12 обстрелах их позиций в Донбассе, двое военных погибли, еще двое получили ранения.

"Сегодня на Донбассе погибли двое наших ребят. Один во время обстрела, второй - подорвался. Это значит, что война продолжается. И что еще с большими усилиями надо пытаться ее завершить", - написал Зеленский на своей странице в Facebook.

Также глава государства отметил, что в 2020 году в Донбассе уже погибли 11 украинских военных.
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Ситуация в ДНР и ЛНРДонбассВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Если для него Донбасс это Украина, то почему считает только с одной стороны.
27 января, 01:09
Hellhound .
2400031
Двое ваших ребят от ваших ребят... 😒 Заканчивай тянуть и договаривайся
27 января, 01:06
Ярослав Погодин
1300111
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