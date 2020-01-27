Зеленский прокомментировал гибель двух военнослужащих в Донбассе

КИЕВ, 27 янв - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя гибель двоих украинских военнослужащих в Донбассе в воскресенье, заявил, что война продолжается и нужно еще с большими усилиями пытаться ее завершить.
В воскресенье украинские силовики заявили о 12 обстрелах их позиций в Донбассе, двое военных погибли, еще двое получили ранения.
"Сегодня на Донбассе погибли двое наших ребят. Один во время обстрела, второй - подорвался. Это значит, что война продолжается. И что еще с большими усилиями надо пытаться ее завершить", - написал Зеленский на своей странице в Facebook.
Также глава государства отметил, что в 2020 году в Донбассе уже погибли 11 украинских военных.
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