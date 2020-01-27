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2020-01-27T12:32+0300
https://ria.ru/20200127/1563893710.html
Бесплатную медпомощь людям старшего поколения окажут на дому
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РИА Новости

Бесплатную медпомощь людям старшего поколения окажут на дому

08:00 27.01.2020 (обновлено: 12:32 27.01.2020)
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© РИА Новости / Александр КряжевВрач измеряет артериальное давление пациентке во время выездного обслуживания
Врач измеряет артериальное давление пациентке во время выездного обслуживания
© РИА Новости / Александр Кряжев
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Сделать укол, измерить давление, забрать анализы — эти услуги начнут оказывать частные клиники пенсионерам от Камчатки до Новосибирска. Это стало возможным благодаря пилотному проекту, запущенному в регионах страны Министерством труда и соцзащиты совместно с Минздравом и другими федеральными ведомствами.
Согласно постановлению Правительства России, в 2020-2024 годах врачи из частных клиник будут оказывать людям старше 65 лет медико-социальные услуги. Конечному потребителю платить за это не придется.
Среди регионов, участвующих в пилотном проекте, — Алтайский, Камчатский, Ставропольский края, республики Татарстан, Мордовия, Бурятия, Волгоградская, Кемеровская, Кировская, Костромская, Новгородская, Рязанская, Воронежская, Тульская, Новосибирская, Тамбовская, Тюменская области, город Москва.
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"Задача заключается в том, чтобы с привлечением частных медицинских организаций, которые работают в этих регионах, улучшить медицинское обслуживание маломобильных пожилых граждан в рамках системы долговременного ухода", — подчеркнул экс-министр труда и социальной защиты Максим Топилин.
Работа по пилотному проекту уже началась в ряде регионов. В Республике Алтай пул медицинских организаций — участников планируют сформировать к весне.
"Частные медицинские организации не очень охотно отзываются на участие в проекте, так как они заинтересованы только в оказании услуг врача-терапевта. До 1 марта мы будем вести отбор участников, ориентируясь на нормативные документы от Минздрава по проекту "Демография". В любом случае для пенсионеров и инвалидов эти услуги будут бесплатными", — рассказал РИА Новости исполняющий обязанности министра здравоохранения Республики Алтай Сергей Коваленко.
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На эксперимент в 2020 году дополнительно выделено 1,9 миллиарда рублей. В данный момент Минздрав Татарстана информирует частные медицинские организации о новом проекте во время рабочих совещаний, на официальном сайте ведомства, а также в республиканских средствах массовой информации.
"Услуги, которые будут оказываться гражданам старшего поколения на дому, бесплатны для населения. Частным же медицинским организациям — участникам проекта работа будет оплачиваться в рамках установленных тарифов: исходя из ежемесячного норматива затрат на один случай в размере 14 386,4 рубля, умноженного на соответствующий коэффициент дифференциации. Проект новый, требует детального изучения для принятия решения частными медицинскими организациями", — отметил в комментарии РИА Новости Марат Садыков, министр здравоохранения Республики Татарстан.
По его словам, сотрудники частных клиник будут проводить медосмотр на дому, маломобильным пациентам сделают назначенные лечащим врачом инъекции, помогут в уходе за уретральным катетером, наложенной стомой, обработают пролежни. Также у пациентов могут забрать биологические материалы (кровь, мочу) для проведения анализов, провести дома у пенсионера или инвалида необходимые ему диагностические и инструментальные исследования.
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Частота посещений на дому зависит от нуждаемости пациента (наличия медицинских показаний), но не реже одного раза в неделю. Все манипуляции будут проводиться при условии информированного добровольного согласия гражданина.
"На первом этапе проекта рассматривается возможность участия трех-четырех частных медицинских организаций. Число участников проекта не ограничено, а зависит от соответствия предъявляемым требованиям и желаний частной организации", — подчеркнул Марат Садыков.
На текущем этапе власти всех 18 регионов стремятся вовлечь в проект как можно больше представителей частных клиник. До 1 марта регионы должны провести все процедуры по отбору частных медицинских организаций.
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Хорошие новостиХорошие новостиМинистерство труда и социальной защиты РФМинистерство здравоохранения РФМаксим ТопилинРоссия
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