Новейший геронтологический центр мирового уровня появится в Москве

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Современный геронтологический центр, в котором будут применяться новейшие методы и технологии в области реабилитации пожилых людей, построят в московском районе Ново-Переделкино. Инвестором и оператором проекта выступит одна из ведущих европейских компаний в области патронажного ухода.

Специализацией учреждения станет общий уход за пожилыми людьми, а также социальное обслуживание и реабилитация дезориентированных и ослабленных возрастных граждан. Центр рассчитан на 150 мест, около трети из них будут предназначены для проживания граждан в рамках городского социального обслуживания — по направлению департамента труда и социальной защиты населения.

Как сообщили в пресс-службе правительства Москвы, строительство геронтологического центра планируется завершить в 2023 году. Персонал учреждения будет отобран в соответствии с мировыми стандартами медицинского и социального обслуживания — более ста квалифицированных российских специалистов будут работать в тесном сотрудничестве с европейскими коллегами.

Впоследствии городские власти намерены распространить иностранный опыт на всю сеть московских учреждений по уходу за пожилыми гражданами. Кроме того, планируется создать единый стандарт социальных услуг, предоставляемых как государственными, так и частными организациями.

Как отметил мэр Москвы Сергей Собянин, в городе ежегодно увеличивается число пожилых людей, и эта ситуация формирует новые вызовы и требования к медицинской системе и системе социальной защиты столицы.