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2020-01-27T12:57+0300
https://ria.ru/20200127/1563893587.html
Новейший геронтологический центр мирового уровня появится в Москве
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РИА Новости

Новейший геронтологический центр мирового уровня появится в Москве

08:00 27.01.2020 (обновлено: 12:57 27.01.2020)
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© Depositphotos / alexrathsУход за пожилой женщиной
Уход за пожилой женщиной
© Depositphotos / alexraths
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Современный геронтологический центр, в котором будут применяться новейшие методы и технологии в области реабилитации пожилых людей, построят в московском районе Ново-Переделкино. Инвестором и оператором проекта выступит одна из ведущих европейских компаний в области патронажного ухода.
Специализацией учреждения станет общий уход за пожилыми людьми, а также социальное обслуживание и реабилитация дезориентированных и ослабленных возрастных граждан. Центр рассчитан на 150 мест, около трети из них будут предназначены для проживания граждан в рамках городского социального обслуживания — по направлению департамента труда и социальной защиты населения.
Как сообщили в пресс-службе правительства Москвы, строительство геронтологического центра планируется завершить в 2023 году. Персонал учреждения будет отобран в соответствии с мировыми стандартами медицинского и социального обслуживания — более ста квалифицированных российских специалистов будут работать в тесном сотрудничестве с европейскими коллегами.
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Впоследствии городские власти намерены распространить иностранный опыт на всю сеть московских учреждений по уходу за пожилыми гражданами. Кроме того, планируется создать единый стандарт социальных услуг, предоставляемых как государственными, так и частными организациями.
Как отметил мэр Москвы Сергей Собянин, в городе ежегодно увеличивается число пожилых людей, и эта ситуация формирует новые вызовы и требования к медицинской системе и системе социальной защиты столицы.
"Мы должны не только содержать, но и лечить, реабилитировать пожилых людей, заниматься их досугом, поддерживать их. Это огромная, необходимая для города работа. Очень рад, что к нам пришла компания с мировым именем, имеющая лучшие мировые технологии в этой области. Надеюсь, что она не только построит геронтологический центр, но и привнесет в нашу деятельность новации в области геронтологии, медицины, ухода за пожилыми людьми", — заявил градоначальник.
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Хорошие новостиХорошие новостиСергей СобянинМосква
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