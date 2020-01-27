Названы десять малоизвестных, но гостеприимных мест планеты

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Эксперты международного сервиса бронирования представили список самых гостеприимных мест планеты, сообщает Booking.com.

Он составлен на основании данных об объектах, получивших премию Traveller Review Awards 2020.

Гёреме, Турция

Список открывает турецкий город, ведь в этой стране путешественников принято считать "гостями от Бога". Древний Гёреме находится в знаменитом регионе Каппадокия.

После знакомства с радушием города, гостям стоит прогуляться по лабиринтам подземной Каймаклы и полюбоваться завораживающим запуском воздушных шаров, осмотреть местное чудо природы — "дымоходы фей". Обязательно нужно снять номер в пещерах, которые превратились в уникальные отели.

Татранска Ломница, Словакия

Татранска Ломница — самобытный городок в Высоких Татрах. Здесь открываются потрясающие виды на ледниковые озера Попрадске-Плесо и Морске-Око, национальный парк Татры и Обровский водопад. Это место идеально подходит для лыжного спорта и пешего туризма любых уровней сложности.

Фонгня, Вьетнам

Вьетнамский национальный парк Фонгня поражает бескрайними рисовыми полями, многообразием флоры и фауны, а также нетронутой дикой природой. Однако самая главная достопримечательность — система подземных пещер. Райская, Фонгня и Темная с подземными реками, джунглями и даже храмом открыты для посещения.

Кобарид, Словения

Несмотря на горный ландшафт, живописный город Кобарид своей пышной растительностью, водопадами, ущельями и изумрудными реками напоминает скорее о Средиземноморье, нежели об Альпах.

Для путешественников, которые любят активный отдых, Кобарид предлагает много развлечений: сплавы по рекам, каякинг, ловлю рыбы на приманку, горный велоспорт, парапланеризм и пешие прогулки.

Кохем, Германия

Немецкий город Кохем знаменит исторической архитектурой, виноградниками и живописным видом на долину реки Мозель. Тем, кто хочет проникнуться духом истории, стоит посетить средневековый замок Кохем, а искателям гастрономических впечатлений — отведать местные блюда и вина в одном из множества ресторанов, усеявших берег реки.

Дулин, Ирландия

Приморский городок Дулин, пропитанный традиционной ирландской культурой, расположен всего в трех часах езды от столицы. По легенде, ирландская музыка родилась именно в этом месте, поэтому гостям определенно стоит заглянуть в местные пабы за пинтой "Гиннесса" и добротным craic (так в Ирландии называют веселье).

Тайдун, Тайвань

Здесь путешественники погружаются в богатую культуру и историю Тайваня, исследуя многочисленные даосские храмы и святыни. Любителям отдыха на свежем воздухе рекомендуется посетить парк культуры Бэйнань, прогуляться по побережью Цзялулань, а затем расслабиться и восстановить силы в горячем источнике Чжаори. В Тайдуне живет семь коренных племен, каждое со своими легендами и фольклором.

Шена, Италия

Расположенная вблизи заснеженных склонов неподалеку от города Мерано, Шена представляет собой безупречную смесь итальянского альпийского шарма и средиземноморского образа жизни. Этот гастрономический край славится уютными горными трактирами и роскошными мишленовскими ресторанами и привлекает путешественников традиционной южнотирольской кухней и итальянской классикой.

Монти-Верди, Бразилия

Небольшая горная деревня Монти-Верди — одно из тех немногих мест в стране, где можно увидеть снег. Это скрытая жемчужина неподалеку от суетливого Сан-Паоло. В числе лучших пешеходных троп стоит упомянуть Trilha da Pedra Redonda и Pedra Partida.

Озеро Текапо, Новая Зеландия