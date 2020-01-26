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В столице Казахстана из-за непогоды задержали все авиарейсы
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РИА Новости

В столице Казахстана из-за непогоды задержали все авиарейсы

23:30 26.01.2020
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© Фото : SpecExpertАэропорт в столице Казахстана
Аэропорт в столице Казахстана
© Фото : SpecExpert
НУР-СУЛТАН, 26 янв - РИА Новости. Все рейсы задерживаются в аэропорту столицы Казахстана из-за непогоды, сообщил представитель пресс-службы аэропорта Женис Ахметжанов.
В понедельник в Нур-Султане отменены занятия в школах и колледжах из-за метели и сильного ветра, управление образования города также рекомендует воздержаться от посещения дошкольных организаций и оставить детей дома.
"Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев сообщает, что с целью обеспечения безопасности полетов на текущий момент задержаны на неопределённое время все рейсы на прилет и на вылет в связи со сложными метеоусловиями и ограниченной видимостью. Скорость ветра 20 метров в секунду, порывы доходят до 24 метров в секунду", - сообщил Ахметжанов.

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