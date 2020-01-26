В столице Казахстана из-за непогоды задержали все авиарейсы

"Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев сообщает, что с целью обеспечения безопасности полетов на текущий момент задержаны на неопределённое время все рейсы на прилет и на вылет в связи со сложными метеоусловиями и ограниченной видимостью. Скорость ветра 20 метров в секунду, порывы доходят до 24 метров в секунду", - сообщил Ахметжанов.