СК проверяет обстоятельства ДТП с маршруткой в Ленинградской области

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 янв - РИА Новости. Следственные органы в Ленинградской области проводят проверку после ДТП с маршруткой, в результате которого погиб один и пострадали семь пассажиров, сообщает региональное СУСК РФ.
В воскресенье около 11.00 мск на 80-м километре автодороги "Нарва" в Волосовском районе Ленинградской области маршрутка "Газель" съехала в кювет. По данным ведомства, маршрутный автобус с пассажирами следовал из Петербурга в город Кингисепп Ленинградской области. Водитель не справился с управлением, микроавтобус занесло, он съехал с проезжей части и опрокинулся. В результате ДТП погибла 27-летняя пассажирка, телесные повреждения различной степени тяжести получили семь пассажиров, пять из которых госпитализированы. Двое от госпитализации отказались.
"Следственным отделом по Волосовскому району Следственного управления Следственного комитета РФ по Ленинградской области проводится проверка по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, при перевозке пассажиров", - говорится в сообщении.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
"Принимаются меры к установлению причин и условий, способствовавших дорожно-транспортному происшествию. Будет дана оценка действиям (бездействию) лиц, ответственных за безопасность движения", - отмечает следственное управление.