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СК проверяет обстоятельства ДТП с маршруткой в Ленинградской области
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РИА Новости

СК проверяет обстоятельства ДТП с маршруткой в Ленинградской области

22:47 26.01.2020
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© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 янв - РИА Новости. Следственные органы в Ленинградской области проводят проверку после ДТП с маршруткой, в результате которого погиб один и пострадали семь пассажиров, сообщает региональное СУСК РФ.
В воскресенье около 11.00 мск на 80-м километре автодороги "Нарва" в Волосовском районе Ленинградской области маршрутка "Газель" съехала в кювет. По данным ведомства, маршрутный автобус с пассажирами следовал из Петербурга в город Кингисепп Ленинградской области. Водитель не справился с управлением, микроавтобус занесло, он съехал с проезжей части и опрокинулся. В результате ДТП погибла 27-летняя пассажирка, телесные повреждения различной степени тяжести получили семь пассажиров, пять из которых госпитализированы. Двое от госпитализации отказались.
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"Следственным отделом по Волосовскому району Следственного управления Следственного комитета РФ по Ленинградской области проводится проверка по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, при перевозке пассажиров", - говорится в сообщении.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
"Принимаются меры к установлению причин и условий, способствовавших дорожно-транспортному происшествию. Будет дана оценка действиям (бездействию) лиц, ответственных за безопасность движения", - отмечает следственное управление.
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ГАЗельСледственный комитет РФЛенинградская областьРоссияПроисшествия
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