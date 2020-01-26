Матвиенко получит премию "Хранитель памяти"

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко удостоена премии "Хранитель памяти" за особый вклад в сохранение памяти о жертвах Холокоста

В своем ответном выступлении сенатор поблагодарила руководство Российского еврейского конгресса за столь трогательную награду.

"Мы обязаны сделать все возможное, чтобы мир никогда не забыл о чудовищных преступлениях нацизма, чтобы эти чудовищные преступления больше никогда не повторились", - отметила Матвиенко.

Она подчеркнула, что трагедия Холокоста навсегда останется нашей общей болью.

Сенатор поделилась, что хотя она и родилась после войны, тема Холокоста затронула и ее семью. "Отец был на фронте, а мама со старшими детьми оказалась на оккупированной территории. Несмотря на опасность, которая им грозила, она несколько месяцев, пока фашисты не были изгнаны, укрывала в подвале нашего дома еврейскую семью – женщину и двоих детей, и тем самым спасла их от неминуемой смерти", - сказала политик.

Она отметила, что считает присужденную ей премию и премией для ее мамы.

Матвиенко выразила сожаление в связи с тем, что некоторые политические силы на Западе пытаются возложить ответственность за развязывание Второй мировой войны на Советский Союз, "на страну, которая сломала хребет гитлеровской Германии".

По словам сенатора, наша прямая ответственность перед потомками - сохранить правду о событиях Второй мировой войны , не дать миру забыть о страшной трагедии.

"К сожалению, сегодня происходит героизация нацистов, именами палачей называют улицы европейских городов, сносятся монументы советским воинам-освободителям, оскверняют памятники жертвам Холокоста", - подчеркнула она.

Примером такого "политического сумасшествия", по мнению спикера, стала статья польского премьер-министра Матеуша Моравецкого, заявившего о том, что Красная Армия не освобождала Варшаву, а Советский Союз был пособником нацистской Германии. "У тех, кто позволяет себе такие высказывания, видимо, разом отказали и разум, и совесть, и память", - отметила законодатель.

По ее словам, это оскорбление не только наших ветеранов и тех 600 тысяч солдат и офицеров, сложивших свои головы при освобождении Польши, но и польских патриотов.

Матвиенко подчеркнула, что Россия последовательно выступает противником любой идеологии или политики, в основе которой лежит национальная, расовая, религиозная вражда, ксенофобия и антисемитизм.