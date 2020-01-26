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Матвиенко получит премию "Хранитель памяти"
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РИА Новости

Матвиенко получит премию "Хранитель памяти"

21:29 26.01.2020 (обновлено: 23:30 26.01.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко удостоена премии "Хранитель памяти" за особый вклад в сохранение памяти о жертвах Холокоста.
В своем ответном выступлении сенатор поблагодарила руководство Российского еврейского конгресса за столь трогательную награду.
"Мы обязаны сделать все возможное, чтобы мир никогда не забыл о чудовищных преступлениях нацизма, чтобы эти чудовищные преступления больше никогда не повторились", - отметила Матвиенко.
Она подчеркнула, что трагедия Холокоста навсегда останется нашей общей болью.
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Сенатор поделилась, что хотя она и родилась после войны, тема Холокоста затронула и ее семью. "Отец был на фронте, а мама со старшими детьми оказалась на оккупированной территории. Несмотря на опасность, которая им грозила, она несколько месяцев, пока фашисты не были изгнаны, укрывала в подвале нашего дома еврейскую семью – женщину и двоих детей, и тем самым спасла их от неминуемой смерти", - сказала политик.
Она отметила, что считает присужденную ей премию и премией для ее мамы.
Матвиенко выразила сожаление в связи с тем, что некоторые политические силы на Западе пытаются возложить ответственность за развязывание Второй мировой войны на Советский Союз, "на страну, которая сломала хребет гитлеровской Германии".
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По словам сенатора, наша прямая ответственность перед потомками - сохранить правду о событиях Второй мировой войны, не дать миру забыть о страшной трагедии.
"К сожалению, сегодня происходит героизация нацистов, именами палачей называют улицы европейских городов, сносятся монументы советским воинам-освободителям, оскверняют памятники жертвам Холокоста", - подчеркнула она.
Примером такого "политического сумасшествия", по мнению спикера, стала статья польского премьер-министра Матеуша Моравецкого, заявившего о том, что Красная Армия не освобождала Варшаву, а Советский Союз был пособником нацистской Германии. "У тех, кто позволяет себе такие высказывания, видимо, разом отказали и разум, и совесть, и память", - отметила законодатель.
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По ее словам, это оскорбление не только наших ветеранов и тех 600 тысяч солдат и офицеров, сложивших свои головы при освобождении Польши, но и польских патриотов.
Матвиенко подчеркнула, что Россия последовательно выступает противником любой идеологии или политики, в основе которой лежит национальная, расовая, религиозная вражда, ксенофобия и антисемитизм.
Лауреатами премии Российского еврейского конгресса (РЕК) "Хранитель памяти" в этом году также стали президент фонда "Холокост" Алла Гербер, художественный руководитель Московского музыкального театра "Геликон-опера" Дмитрий Бертман, волонтер программы "Вернуть достоинство" Анатолий Карнаух, а также живущий в Израиле историк, бывший директор Музея катастрофы и героизма "Яд Вашем" 93-летний Ицхак Арад. Ему знак премии - янтарную Свечу памяти - президент РЕК Юрий Каннер вручил ранее на этой неделе в Тель-Авиве.
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