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Религия и мировоззрение
2020-01-26T20:08+0300
https://ria.ru/20200126/1563897565.html
Религиовед назвал кончину протоиерея Всеволода Чаплина большой утратой
https://cdn24.img.ria.ru/images/147493/86/1474938679_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_6c23b48b27de6e740304ad37588bbe89.jpg
РИА Новости

Религиовед назвал кончину протоиерея Всеволода Чаплина большой утратой

20:08 26.01.2020
2266
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкПротоиерей Всеволод Чаплин
Протоиерей Всеволод Чаплин
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Протоиерей Всеволод Чаплин был выдающимся человеком, и его кончина - большая утрата для православной общины, сообщил РИА Новости близко знавший священника директор Правозащитного центра Всемирного русского народного собора (ВРНС) религиовед Роман Силантьев.
Чаплин скончался в воскресенье на 52-м году жизни.
Протоиерей Всеволод Чаплин
Вчера, 19:11Религия и мировоззрение
Биография протоиерея Всеволода Чаплина
"Был очень потрясен этой новостью. Уже 22 года отца Всеволода знал и работал с ним долго, это действительно был человек выдающийся. Как мне кажется, большая утрата для православной общины", - сказал Силантьев.
По его словам, отец Всеволод был человеком "со своим мнением", которое отличалось от мнения многих церковных людей и которое он "не стеснялся высказывать, при этом был очень порядочным человеком".
Глава синодального Отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви и общества протоиерей Всеволод Чаплин и председатель Мосгордумы Владимир Платонов на Рождественских парламентских слушаниях в Совете Федерации РФ
Вчера, 20:04Религия и мировоззрение
В Госдуме заявили, что отец Всеволод Чаплин был "нескучным" человеком
"Я, единственное, очень жалею, что он не успел примириться со святейшим. Очень этого ждал, очень надеялся", - добавил Силантьев.
Протоиерей Всеволод Чаплин в 2009-2015 годах занимал пост председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви и общества, работая на котором и стал широко известен. Свое увольнение с этой должности он воспринял болезненно, в последние годы часто подвергал критике священноначалие Русской церкви. После ухода из синодального отдела Чаплин стал настоятелем московского храма святого Феодора Студита у Никитских ворот.
"Жизнь в Церкви — это мое". Умер протоиерей Всеволод Чаплин
© РИА Новости / Виталий Белоусов

Всеволод Чаплин родился 31 марта 1968 года в Москве.

На фото: протоиерей участвует в митинге против передачи Курил Японии.

Протоиерей Всеволод Чаплин во время митинга За сохранение территориальной целостности России. Против передачи Курильских островов Японии в Москве
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Всеволод Чаплин родился 31 марта 1968 года в Москве.

На фото: протоиерей участвует в митинге против передачи Курил Японии.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова

По его словам, к вере он пришел, когда ему было 13 лет. При этом родители будущего священнослужителя были атеистами.

На фото: Всеволод Чаплин и главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов.

Главный редактор радиостанции Эхо Москвы Алексей Венедиктов и председатель Синодального отдела по взаимодействию Церкви и общества РПЦ Московского патриархата, протоиерей Всеволод Чаплин
2 из 11

По его словам, к вере он пришел, когда ему было 13 лет. При этом родители будущего священнослужителя были атеистами.

На фото: Всеволод Чаплин и главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
© РИА Новости / Владимир Астапкович

"Я просто пришел в храм, это был Елоховский Богоявленский собор, пришел почти случайно, чтобы купить крестик, который носить тогда было в моде. И сразу понял, что здесь останусь, что служение Богу, жизнь в Церкви – это мое, что я пришел в настоящий дом, где меня давно ждут", — говорил Чаплин в интервью РИА Новости.

Глава Отдела московского патриархата по взаимоотношениям Церкви и общества протоиерей Всеволод Чаплин в арт-центре при московском храме Святителя Николая на Трех горах
3 из 11

"Я просто пришел в храм, это был Елоховский Богоявленский собор, пришел почти случайно, чтобы купить крестик, который носить тогда было в моде. И сразу понял, что здесь останусь, что служение Богу, жизнь в Церкви – это мое, что я пришел в настоящий дом, где меня давно ждут", — говорил Чаплин в интервью РИА Новости.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
© РИА Новости / Евгения Новоженина

В 1990-м Чаплин окончил Московскую духовную семинарию, а спустя четыре года — Московскую духовную академию.

В 1999 году он был возведен в сан протоиерея.

Протоиерей Всеволод Чаплин выступает на открытии 29-й Московской международной книжной выставки-ярмарки на ВДНХ в Москве
4 из 11

В 1990-м Чаплин окончил Московскую духовную семинарию, а спустя четыре года — Московскую духовную академию.

В 1999 году он был возведен в сан протоиерея.

© РИА Новости / Евгения Новоженина
© РИА Новости / Илья Питалев

С 2001 по 2009 год священнослужитель занимал должность заместителя председателя Отдела внешних церковных связей Московского патриархата.

Протоиерей Всеволод Чаплин
5 из 11

С 2001 по 2009 год священнослужитель занимал должность заместителя председателя Отдела внешних церковных связей Московского патриархата.

© РИА Новости / Илья Питалев
© РИА Новости / Сергей Пятаков

В 2009 году Чаплин стал настоятелем храма Николая Чудотворца на Трех Горах в Москве. Тогда же он возглавил Синодальный отдел по взаимодействию Церкви и общества Московского Патриархата.

Глава синодального Отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви и общества протоиерей Всеволод Чаплин и председатель Мосгордумы Владимир Платонов на Рождественских парламентских слушаниях в Совете Федерации РФ
6 из 11

В 2009 году Чаплин стал настоятелем храма Николая Чудотворца на Трех Горах в Москве. Тогда же он возглавил Синодальный отдел по взаимодействию Церкви и общества Московского Патриархата.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
© РИА Новости / Максим Блинов

Многим он запомнился как раз работой на этой должности. Чаплин признавался, что не боится говорить людям неудобную правду.

"Бояться я устал еще лет 25 назад…Сейчас очень важно повторить людям, и повторить очень ясно и громко, то, что мы знаем из Евангелия. Что человек обязан следовать очень высокому нравственному идеалу", — сказал он.

Протоиерей Всеволод Чаплин во время дискуссии Религиозное и этнокультурное разнообразие: развитие, устойчивость, безопасность на VIII Гайдаровском форуме Россия и мир: выбор приоритетов в Москве.
7 из 11

Многим он запомнился как раз работой на этой должности. Чаплин признавался, что не боится говорить людям неудобную правду.

"Бояться я устал еще лет 25 назад…Сейчас очень важно повторить людям, и повторить очень ясно и громко, то, что мы знаем из Евангелия. Что человек обязан следовать очень высокому нравственному идеалу", — сказал он.

© РИА Новости / Максим Блинов
© РИА Новости / Владимир Вяткин

В 2016-м году священнослужитель был назначен настоятелем храма Феодора Студита (Смоленской иконы Божией Матери) в Москве.

Протоиерей Всеволод Чаплин
8 из 11

В 2016-м году священнослужитель был назначен настоятелем храма Феодора Студита (Смоленской иконы Божией Матери) в Москве.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
© РИА Новости / Андрей Стенин

Протоиерей был автором и ведущим программ "Комментарий недели" (ТВ "Союз"), "Время доверия" (Радио "Комсомольская правда"), "Вечность и время" (ТВ "Спас").

Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви и общества протоиерей Всеволод Чаплин на митинге в защиту Русской православной церкви на Суворовской площади
9 из 11

Протоиерей был автором и ведущим программ "Комментарий недели" (ТВ "Союз"), "Время доверия" (Радио "Комсомольская правда"), "Вечность и время" (ТВ "Спас").

© РИА Новости / Андрей Стенин
© РИА Новости / Сергей Пятаков

До 2016 года Чаплин входил в состав Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при Президенте России.

Глава синодального Отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви и общества протоиерей Всеволод Чаплин и Верховный муфтий России Талгат Таджуддин на Рождественских парламентских слушаниях в Совете Федерации РФ
10 из 11

До 2016 года Чаплин входил в состав Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при Президенте России.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Всеволод Чаплин был членом Союза писателей России и действительным членом Академии российской словесности.

Протоиерей Всеволод Чаплин беседует с участниками автопробега по Садовому кольцу в поддержку РПЦ на проспекте академика Сахарова в Москве
11 из 11

Всеволод Чаплин был членом Союза писателей России и действительным членом Академии российской словесности.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
1 из 11

Всеволод Чаплин родился 31 марта 1968 года в Москве.

На фото: протоиерей участвует в митинге против передачи Курил Японии.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
2 из 11

По его словам, к вере он пришел, когда ему было 13 лет. При этом родители будущего священнослужителя были атеистами.

На фото: Всеволод Чаплин и главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
3 из 11

"Я просто пришел в храм, это был Елоховский Богоявленский собор, пришел почти случайно, чтобы купить крестик, который носить тогда было в моде. И сразу понял, что здесь останусь, что служение Богу, жизнь в Церкви – это мое, что я пришел в настоящий дом, где меня давно ждут", — говорил Чаплин в интервью РИА Новости.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
4 из 11

В 1990-м Чаплин окончил Московскую духовную семинарию, а спустя четыре года — Московскую духовную академию.

В 1999 году он был возведен в сан протоиерея.

© РИА Новости / Евгения Новоженина
5 из 11

С 2001 по 2009 год священнослужитель занимал должность заместителя председателя Отдела внешних церковных связей Московского патриархата.

© РИА Новости / Илья Питалев
6 из 11

В 2009 году Чаплин стал настоятелем храма Николая Чудотворца на Трех Горах в Москве. Тогда же он возглавил Синодальный отдел по взаимодействию Церкви и общества Московского Патриархата.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
7 из 11

Многим он запомнился как раз работой на этой должности. Чаплин признавался, что не боится говорить людям неудобную правду.

"Бояться я устал еще лет 25 назад…Сейчас очень важно повторить людям, и повторить очень ясно и громко, то, что мы знаем из Евангелия. Что человек обязан следовать очень высокому нравственному идеалу", — сказал он.

© РИА Новости / Максим Блинов
8 из 11

В 2016-м году священнослужитель был назначен настоятелем храма Феодора Студита (Смоленской иконы Божией Матери) в Москве.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
9 из 11

Протоиерей был автором и ведущим программ "Комментарий недели" (ТВ "Союз"), "Время доверия" (Радио "Комсомольская правда"), "Вечность и время" (ТВ "Спас").

© РИА Новости / Андрей Стенин
10 из 11

До 2016 года Чаплин входил в состав Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при Президенте России.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
11 из 11

Всеволод Чаплин был членом Союза писателей России и действительным членом Академии российской словесности.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Религия и мировоззрениеВРНСНовости - Религия и мировоззрениеРусская православная церковьВсеволод ЧаплинРоман СилантьевМоскварелигияОбщество
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