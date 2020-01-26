Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-26T19:11+0300
https://ria.ru/20200126/1563896245.html
Израильтянка Иссахар попросила Путина о помиловании
https://cdn24.img.ria.ru/images/155969/05/1559690521_0:0:1080:608_1036x0_80_0_0_7e9dc2b2e993a1e1d6ecc27233432c0a.jpg
РИА Новости

Израильтянка Иссахар попросила Путина о помиловании

19:11 26.01.2020
10633
© Фото : аккаунт Naama Issachar в InstagramИзраильтянка Наама Иссахар
Израильтянка Наама Иссахар
© Фото : аккаунт Naama Issachar в Instagram
Израильтянка Наама Иссахар. Архивное фото
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Осужденная в России за контрабанду наркотиков израильтянка Наама Иссахар обратилась к президенту Владимиру Путину с просьбой о помиловании, сообщила коллегия адвокатов Pen & Paper.
"Ходатайство ею уже подано в письменном виде в установленном порядке", — говорится в заявлении коллегии.
В Pen & Paper уточнили, что прошение Иссахар подала после того, как пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил о необходимости личного обращения к президенту.
Позднее мать израильтянки Яффа подтвердила, что ее дочь подала заявление о помиловании. Женщина добавила, что не знает, сколько времени займет рассмотрение прошения.
Гражданка Израиля Наама Иссахар
24 января, 14:40Религия и мировоззрение
В ФЕОР положительно оценивают возможное помилование Иссахар

Задержание Иссахар

Нааму Иссахар осудили в Подмосковье на 7,5 лет колонии за контрабанду и хранение наркотиков: ее задержали в апреле прошлого года в транзитной зоне аэропорта Шереметьево по пути из Дели в Тель-Авив. В рюкзаке у девушки нашли почти десять граммов гашиша — наркотик девушка, по ее словам, везла для личных целей.
Позднее она заявила, что не покупала наркотическое вещество и не знает, как оно оказалось в ее сумке. Иссахар утверждала, что подписала какой-то документ на русском языке, не понимая, что там написано. По ее словам, она себя оговорила.
Однако прокурор при рассмотрении жалобы на приговор отметил, что девушка пытается уйти от ответственности и избежать наказания. Он добавил, что все доказательства, положенные в основу обвинения, были получены с соблюдением российских законов и уполномоченными на то должностными лицами.
Сопредседатель российско-израильской межправительственной комиссии Зеев Элькин в беседе с РИА Новости указывал, что правительство Израиля заинтересовано по-прежнему развивать с Россией максимально добрые отношения, однако "общественный климат" в стране изменился в связи с делом Иссахар. "Реакция обычных израильтян очень резкая на эту историю", — отметил он.
Просьбу о помиловании девушки на имя президента Владимира Путина направили глава Израиля Реувен Ривлин и премьер Биньямин Нетаньяху. В стране развернулась общественная кампания за освобождение Иссахар, активисты которой призывали сограждан отказаться от полетов в Россию.
В четверг во время визита в Израиль Владимира Путина просьбу о помиловании Иссахар ему передала мать девушки, но не сама осужденная. Российский лидер в ответ на переживания женщины пообещал, что "все будет хорошо".
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
23 января, 23:47
Москалькова приняла обращения сокамерниц израильтянки Иссахар
103521445
Обсудить 18
Наама ИссахарВладимир ПутинРоссияИзраильОбществоПроисшествия
Популярные комментарии
Заставили девочку унизиться... Браво, наше государство! Скажите, может быть здесь есть такие, кто не пыхает?))) Ну вот то то же! 20:10
26 января, 20:11
Alex Alex
42210932
Сам факт, того, что она прошла проверку на таможней при посадке в самолет в Дели говорит о том, что у нее не могло быть наркотиков.
26 января, 22:36
Анна Егорова
4810005
Рекомендуем
Алена Водонаева
Водонаева вновь оскорбила получателей маткапитала
Протоиерей Всеволод Чаплин
Умер протоиерей Всеволод Чаплин
Терминал B международного аэропорта Шереметьево
Мужчина бросил двух детей в аэропорту "Шереметьево"
Покупатели в одном из гипермаркетов
В Сети сравнили цены на продукты в Киеве и Донецке
Протесты в Гонконге
Жители Гонконга вышли на протест против карантина
Фотография кошки, опубликованная приютом Mitchell County Animal Rescue
Американский приют ищет нового владельца для "худшего кота в мире"
В Центральном госпитале города Ухань
Китайские ученые назвали вероятный источник нового коронавируса
Протоиерей Всеволод Чаплин
Религиовед назвал кончину протоиерея Всеволода Чаплина большой утратой
Наталья Поклонская во время сессии Точка кипения: СМИ и конфликты в обществе в рамках медиаконференции RT MEDIA TALK
Поклонская предложила проверить доходы главы Чувашии
Протоиерей Всеволод Чаплин. 2015 год
Умер протоиерей Всеволод Чаплин
Протоиерей Всеволод Чаплин
В ОП назвали протоиерея Всеволода Чаплина ярким неординарным человеком
Протоиерей Всеволод Чаплин
"Жизнь в Церкви — это мое". Умер протоиерей Всеволод Чаплин
Президент РФ Владимир Путин
Путин заявил, что преступления нацистов не имеют срока давности
Вид на город София, Болгария
Объявленные персонами нон грата российские дипломаты покинули Болгарию
Алексей Миллер во время торжественной церемонии запуска в эксплуатацию первой очереди подземного хранилища газа в поселке Романово
Третий — лишний: Россия может прекратить газовый транзит через Польшу
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:21Мишустина просят заморозить на три года тарифы естественных монополий
00:19Мишустина попросили об амнистии капиталов для малого бизнеса
00:16В Госдуме предложили оказывать расширенную помощь всем "блокадникам"
00:14Зеленский прокомментировал гибель двух военнослужащих в Донбассе
00:08Специалисты из США и Канады проведут наблюдательный полет над Россией
23:59СМИ: в ресторан посольства США в Багдаде попала ракета
23:58Зеленский встретился в Польше с бывшими узниками Освенцима
23:36Гуаидо встретится с премьером Канады в понедельник
23:34В США зафиксировали пять случаев заболевания новым коронавирусом
23:30В столице Казахстана из-за непогоды задержали все авиарейсы
23:26Официально объявлено, что Билл Мюррей снова "охотник за привидениями"
23:25ВРНС предложил поправки в преамбулу Конституции России
23:24Раскрыт порядок принятия поправок в Конституцию
23:08В Петербурге задержали подозреваемых в избиении мужчины до смерти
23:03В Крыму при лобовом столкновении двух машин погибли три человека
22:53Иран потребовал у США компенсацию за ущерб из-за выхода из СВПД
22:53Установлена личность мужчины, бросившего сыновей в "Шереметьево"
22:47СК проверяет обстоятельства ДТП с маршруткой в Ленинградской области
22:36В США подтвердили четвертый случай заболевания новым коронавирусом
22:33Раскрыто содержание записки мужчины, оставившего детей в "Шереметьево"
Лента новостейМолния