Израильтянка Иссахар попросила Путина о помиловании

"Ходатайство ею уже подано в письменном виде в установленном порядке", — говорится в заявлении коллегии.

В Pen & Paper уточнили, что прошение Иссахар подала после того, как пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил о необходимости личного обращения к президенту.

Позднее мать израильтянки Яффа подтвердила, что ее дочь подала заявление о помиловании. Женщина добавила, что не знает, сколько времени займет рассмотрение прошения.

Задержание Иссахар

Нааму Иссахар осудили в Подмосковье на 7,5 лет колонии за контрабанду и хранение наркотиков: ее задержали в апреле прошлого года в транзитной зоне аэропорта Шереметьево по пути из Дели в Тель-Авив. В рюкзаке у девушки нашли почти десять граммов гашиша — наркотик девушка, по ее словам, везла для личных целей.

Позднее она заявила, что не покупала наркотическое вещество и не знает, как оно оказалось в ее сумке. Иссахар утверждала, что подписала какой-то документ на русском языке, не понимая, что там написано. По ее словам, она себя оговорила.

Однако прокурор при рассмотрении жалобы на приговор отметил, что девушка пытается уйти от ответственности и избежать наказания. Он добавил, что все доказательства, положенные в основу обвинения, были получены с соблюдением российских законов и уполномоченными на то должностными лицами.

Сопредседатель российско-израильской межправительственной комиссии Зеев Элькин в беседе с РИА Новости указывал, что правительство Израиля заинтересовано по-прежнему развивать с Россией максимально добрые отношения, однако "общественный климат" в стране изменился в связи с делом Иссахар. "Реакция обычных израильтян очень резкая на эту историю", — отметил он.

Просьбу о помиловании девушки на имя президента Владимира Путина направили глава Израиля Реувен Ривлин и премьер Биньямин Нетаньяху. В стране развернулась общественная кампания за освобождение Иссахар, активисты которой призывали сограждан отказаться от полетов в Россию.