Глава Петербурга назвал Исаака Штокбанта выдающимся режиссером

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 янв - РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования в связи с кончиной народного артиста России, основателя и главного режиссера Санкт-Петербургского государственного музыкально-драматического театра "Буфф" Исаака Штокбанта и назвал его выдающимся режиссером и талантливым педагогом.

Ранее сообщалось, что Исаак Штокбант скончался на 95-м году жизни. Прощание с режиссером и основателем театра состоится 29 января в большом зале театра "Буфф".

"Ушел из жизни замечательный человек, выдающийся режиссер, талантливый педагог. Ветеран Великой Отечественной войны, Исаак Романович принадлежал к тому поколению, которое вынесло на своих плечах тяготы военного лихолетья. Победу он встретил в Вене командиром взвода. В послевоенные годы служил в армии, но к счастью для всех нас понял, что его призвание – театр", - говорится в тексте соболезнования.

Беглов отмечает, что Штокбант воспитал много талантливых актеров.

"В истории петербургского театра Исаак Романович оставил ярчайший след. Более тридцати лет назад он создал театр "Буфф", актерами которого стали его ученики – выпускники театрального института. Все эти годы театр неизменно собирал аншлаги, радовал жителей и гостей города своими яркими премьерами. Профессор Российского государственного института сценических искусств Штокбант воспитал множество талантливых актеров", - отмечается в сообщении.

"Он был истинным ленинградцем-петербуржцем – интеллигентным, тонко чувствующим, с прекрасным чувством юмора. Мы гордимся, что жизнь и творчество Исаака Романовича связаны с нашим городом", - добавил губернатор Петербурга.

Исаак Штокбант - основатель современного театра "Буфф", народный артист России, профессор Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства, лауреат премии правительства Санкт-Петербурга за выдающийся вклад в развитие петербургской культуры.

Исаак Штокбант родился 14 августа 1925 года в Ленинграде в семье инженера. В 1944 году был призван на фронт, а в мае 1945 года в Вене командовал взводом минометной батареи одного из стрелковых полков 21-й Пермской Краснознаменной дивизии. После окончания Великой Отечественной войны продолжал службу в армии, а уволившись в запас, поступил на режиссерский факультет Ленинградского театрального института.