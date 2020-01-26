Полицейский в Греции избил одиннадцатилетнего ребенка

АФИНЫ, 26 янв - РИА Новости. Полицейский в Полицейский в Греции во время патрулирования избил 11-летнего ребенка, в связи с общественным резонансом руководство полиции отстранило этого полицейского и еще троих находившихся вместе с ним коллег от службы.

ЧП произошло в субботу, 25 января, в афинском районе Мениди и попало на камеры видеонаблюдения.

Четверо полицейских на двух мотоциклах из спецотряда мотоциклетной полиции DIAS остановили двух детей на улице и во время разговора один из полицейских дважды ударил ребёнка - по лицу и по голове, пишет сайт newsit.gr , опубликовавший и видеозапись ЧП.

Когда избитый мальчик хотел уйти, другой полицейский вернул его. Трое "стражей порядка", видевшие как их коллега бьет ребёнка, не сделали ничего, и только после появления на улице автомобиля полицейские сели на мотоциклы и уехали.

По сообщению издания, полицейские спросили ребят, куда они идут и один из них ответил, что в магазин его отца.

О происшествии стало известно благодаря сотруднику больницы, куда привёз 11-летнего сына отец. "Мальчик был в ужасном психологическом состоянии и испуган. Сосед семьи в Мениди прислал видеозапись камер безопасности, которые работают постоянно", - пишет издание.

Руководство полиции заявило, что отдел внутренних дел службы безопасности проводит расследование в связи со случаем жестокого обращения полиции с несовершеннолетним гражданином. По решению руководства сотрудники полиции временно отстранены от службы. "Было решено, что руководитель полицейского управления Аттики свяжется с семьей ребенка и предоставит психолога, чтобы поддержать его, если он того пожелает", - говорится в сообщении полиции, поступившем в РИА Новости.

Группы мотоциклетной полиции (DIAS) были созданы в марте 2010 года для предотвращения и пресечения насильственных и преступных действий, таких как грабежи, изнасилования, стычки, убийства. В их составе 2,5 тысячи полицейских, в основном подразделения специальной гвардии. Все полицейские регулярно проходят специальную подготовку и обучение.