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Полицейский в Греции избил одиннадцатилетнего ребенка
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РИА Новости

Полицейский в Греции избил одиннадцатилетнего ребенка

17:40 26.01.2020
1749
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкАфины
Афины
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Афины. Архивное фото
АФИНЫ, 26 янв - РИА Новости. Полицейский в Греции во время патрулирования избил 11-летнего ребенка, в связи с общественным резонансом руководство полиции отстранило этого полицейского и еще троих находившихся вместе с ним коллег от службы.
ЧП произошло в субботу, 25 января, в афинском районе Мениди и попало на камеры видеонаблюдения.
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Четверо полицейских на двух мотоциклах из спецотряда мотоциклетной полиции DIAS остановили двух детей на улице и во время разговора один из полицейских дважды ударил ребёнка - по лицу и по голове, пишет сайт newsit.gr, опубликовавший и видеозапись ЧП.
Когда избитый мальчик хотел уйти, другой полицейский вернул его. Трое "стражей порядка", видевшие как их коллега бьет ребёнка, не сделали ничего, и только после появления на улице автомобиля полицейские сели на мотоциклы и уехали.
По сообщению издания, полицейские спросили ребят, куда они идут и один из них ответил, что в магазин его отца.
О происшествии стало известно благодаря сотруднику больницы, куда привёз 11-летнего сына отец. "Мальчик был в ужасном психологическом состоянии и испуган. Сосед семьи в Мениди прислал видеозапись камер безопасности, которые работают постоянно", - пишет издание.
Руководство полиции заявило, что отдел внутренних дел службы безопасности проводит расследование в связи со случаем жестокого обращения полиции с несовершеннолетним гражданином. По решению руководства сотрудники полиции временно отстранены от службы. "Было решено, что руководитель полицейского управления Аттики свяжется с семьей ребенка и предоставит психолога, чтобы поддержать его, если он того пожелает", - говорится в сообщении полиции, поступившем в РИА Новости.
Группы мотоциклетной полиции (DIAS) были созданы в марте 2010 года для предотвращения и пресечения насильственных и преступных действий, таких как грабежи, изнасилования, стычки, убийства. В их составе 2,5 тысячи полицейских, в основном подразделения специальной гвардии. Все полицейские регулярно проходят специальную подготовку и обучение.
Политическая инициатива по созданию DIAS принадлежит тогдашнему министру защиты граждан Михалису Хрисохоидиса, который с июля 2019 года вновь возглавил министерство.
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1 сентября 2019, 16:58
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