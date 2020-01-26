С основателем театра "Буфф" Исааком Штокбантом простятся 29 января

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 янв - РИА Новости. Прощание с основателем театра "Буфф" в Санкт-Петербурге Исааком Штокбантом состоится 29 января, сообщает театр.
Ранее сообщалось, что Исаак Штокбант скончался на 95-м году жизни.
"Прощание состоится 29 января в большом зале театра с 10 до 13 часов", - говорится в сообщении.
Исаак Штокбант - основатель современного театра "Буфф", народный артист России, профессор Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства, лауреат премии правительства Санкт-Петербурга за выдающийся вклад в развитие петербургской культуры.
Исаак Штокбант родился 14 августа 1925 года в Ленинграде в семье инженера. В 1944 году был призван на фронт, а в мае 1945 года в Вене командовал взводом минометной батареи одного из стрелковых полков 21-й Пермской Краснознаменной дивизии. После окончания Великой Отечественной войны продолжал службу в армии, а уволившись в запас, поступил на режиссерский факультет Ленинградского театрального института.
Штокбант работал, в частности, в Красноярском ТЮЗе, московском театре имени Гоголя, Русском драматическом театре в Карелии. В 1983 году он основал петербургский театр "Буфф". Многие артисты, прошедшие школу "Буффа", сейчас успешно работают на большой эстраде: Геннадий Ветров, Юрий Гальцев, Елена Воробей.