С основателем театра "Буфф" Исааком Штокбантом простятся 29 января

Исаак Штокбант родился 14 августа 1925 года в Ленинграде в семье инженера. В 1944 году был призван на фронт, а в мае 1945 года в Вене командовал взводом минометной батареи одного из стрелковых полков 21-й Пермской Краснознаменной дивизии. После окончания Великой Отечественной войны продолжал службу в армии, а уволившись в запас, поступил на режиссерский факультет Ленинградского театрального института.