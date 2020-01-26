Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Новогодний фон
Культура
2020-01-26T17:19+0300
https://ria.ru/20200126/1563893266.html
С основателем театра "Буфф" Исааком Штокбантом простятся 29 января
https://cdn25.img.ria.ru/images/15738/01/157380170_0:79:284:238_1036x0_80_0_0_03938c8f28d7a4d901673eeda3ab84a0.jpg
РИА Новости

С основателем театра "Буфф" Исааком Штокбантом простятся 29 января

17:19 26.01.2020
305
© www.d-c.spb.ruХудожественный руководитель театра "Буфф" Исаак Штокбант
Художественный руководитель театра Буфф Исаак Штокбант
© www.d-c.spb.ru
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 янв - РИА Новости. Прощание с основателем театра "Буфф" в Санкт-Петербурге Исааком Штокбантом состоится 29 января, сообщает театр.
Ранее сообщалось, что Исаак Штокбант скончался на 95-м году жизни.
Основатель петербургского театра Буфф Исаак Штокбант
Вчера, 14:21Культура
Умер основатель петербургского театра "Буфф" Исаак Штокбант
"Прощание состоится 29 января в большом зале театра с 10 до 13 часов", - говорится в сообщении.
Исаак Штокбант - основатель современного театра "Буфф", народный артист России, профессор Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства, лауреат премии правительства Санкт-Петербурга за выдающийся вклад в развитие петербургской культуры.
Исаак Штокбант родился 14 августа 1925 года в Ленинграде в семье инженера. В 1944 году был призван на фронт, а в мае 1945 года в Вене командовал взводом минометной батареи одного из стрелковых полков 21-й Пермской Краснознаменной дивизии. После окончания Великой Отечественной войны продолжал службу в армии, а уволившись в запас, поступил на режиссерский факультет Ленинградского театрального института.
Штокбант работал, в частности, в Красноярском ТЮЗе, московском театре имени Гоголя, Русском драматическом театре в Карелии. В 1983 году он основал петербургский театр "Буфф". Многие артисты, прошедшие школу "Буффа", сейчас успешно работают на большой эстраде: Геннадий Ветров, Юрий Гальцев, Елена Воробей.
201301
Обсудить 0
КультураИсаак ШтокбантРоссияСанкт-Петербург
Рекомендуем
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов
Глава Петербурга назвал Исаака Штокбанта выдающимся режиссером
Владимир Зеленский
Зеленский прокомментировал гибель двух военнослужащих в Донбассе
Протоиерей Всеволод Чаплин. 2015 год
Умер протоиерей Всеволод Чаплин
Ольга Токарчук
СМИ: в Польше ограбили дом нобелевского лауреата Ольги Токарчук
Мать осужденной в РФ израильтянки Наамы Иссахар Яфра во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Мать Иссахар подтвердила, что ее дочь написала прошение о помиловании
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в Белом доме в Вашингтоне. 25 марта 2019
Эксперт заявила о неясности "исторической сути" визита Нетаньяху в США
Тушение пожара
В Нижнем Новгороде загорелись автосервис и пилорама
В Центральном госпитале города Ухань
Китайские ученые назвали вероятный источник нового коронавируса
Президент Украины Владимир Зеленский слушает доклад главы Национальной полиции Сергея Князева в Киеве о ходе расследования убийства журналиста Павла Шеремета. 23 июля 2019
Зеленский призвал улучшить информированность украинцев о коронавирусе
Афины
Полицейский в Греции избил одиннадцатилетнего ребенка
Кареты скорой помощи в Ираке
СМИ: в ресторан посольства США в Багдаде попала ракета
Туристы в защитных масках в аэропорту
В США зафиксировали пять случаев заболевания новым коронавирусом
Основатель петербургского театра Буфф Исаак Штокбант
Умер основатель петербургского театра "Буфф" Исаак Штокбант
Полицейские в США
В Южной Каролине при стрельбе в баре погибли два человека
Сотрудник полиции
Полиция нашла мать четверых детей из заброшенного дома в Чите
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:21Мишустина просят заморозить на три года тарифы естественных монополий
00:19Мишустина попросили об амнистии капиталов для малого бизнеса
00:16В Госдуме предложили оказывать расширенную помощь всем "блокадникам"
00:14Зеленский прокомментировал гибель двух военнослужащих в Донбассе
00:08Специалисты из США и Канады проведут наблюдательный полет над Россией
23:59СМИ: в ресторан посольства США в Багдаде попала ракета
23:58Зеленский встретился в Польше с бывшими узниками Освенцима
23:36Гуаидо встретится с премьером Канады в понедельник
23:34В США зафиксировали пять случаев заболевания новым коронавирусом
23:30В столице Казахстана из-за непогоды задержали все авиарейсы
23:26Официально объявлено, что Билл Мюррей снова "охотник за привидениями"
23:25ВРНС предложил поправки в преамбулу Конституции России
23:24Раскрыт порядок принятия поправок в Конституцию
23:08В Петербурге задержали подозреваемых в избиении мужчины до смерти
23:03В Крыму при лобовом столкновении двух машин погибли три человека
22:53Иран потребовал у США компенсацию за ущерб из-за выхода из СВПД
22:53Установлена личность мужчины, бросившего сыновей в "Шереметьево"
22:47СК проверяет обстоятельства ДТП с маршруткой в Ленинградской области
22:36В США подтвердили четвертый случай заболевания новым коронавирусом
22:33Раскрыто содержание записки мужчины, оставившего детей в "Шереметьево"
Лента новостейМолния