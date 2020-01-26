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В Алтайском крае автобус с 45 гражданами Монголии попал в ДТП
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РИА Новости

В Алтайском крае автобус с 45 гражданами Монголии попал в ДТП

17:18 26.01.2020
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© Фото : АГН "Москва"Сотрудники ДПС и скорой помощи на месте ДТП
Сотрудники ДПС и скорой помощи на месте ДТП
© Фото : АГН "Москва"
БАРНАУЛ, 26 янв - РИА Новости. Авария с участием автобуса, перевозившего пассажиров из Монголии в Казахстан, произошла в Алтайском крае, пострадавших нет, сообщает ГУ МЧС России по региону.
По данным ведомства, авария произошла на 249-м километре федеральной автомобильной дороги Р-256 в районе поселка Контошино в Косихинском районе, автобус съехал в кювет.
Авария с участием автобуса на трассе М7: есть пострадавшие
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"В автобусе находились 47 человек, 45 из них - граждане Монголии, а также 2 водителя"- говорится в сообщении. ГУ МЧС уточняет, что силы экстренного реагирования обследовали пассажиров, травмированных нет.
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МЧС РФАлтайский крайМонголияПроисшествия
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