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Более 50 тысяч человек отметили День студента в Москве
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РИА Новости

Более 50 тысяч человек отметили День студента в Москве

16:47 26.01.2020
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© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкСтудентка с зачетной книжкой
Студентка с зачетной книжкой
© РИА Новости / Варвара Гертье
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Мероприятия в честь Дня студента в Москве посетили более 50 тысяч человек, сообщается в воскресенье на сайте мэра столицы.
Двадцать пятого января в столице отметили День студента.
"Праздничные мероприятия прошли более чем на 80 площадках в разных округах города. Их посетили более 50 тысяч человек. Для них проводили флешмобы, устраивали дискотеки на льду и концерты популярных исполнителей", - говорится в сообщении.
Празднования стартовали с массового флешмоба на Университетской площади, где перед главным зданием МГУ собрались сотни студентов и при помощи табличек составили изображение в виде зачетной книжки. Его размер составил 12,5 на 40 метров, а площадь — 500 квадратных метров.
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"Это один из самых важных для Москвы праздников. И стартовал он в по-настоящему культовом для каждого студента месте — на Воробьевых горах, напротив МГУ, которому сегодня исполнилось 265 лет", - цитирует сайт председателя комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерину Драгунову.
Отмечается, что День студента также праздновали в 16 парках столицы и на 12 площадках фестиваля "Путешествие в Рождество". Здесь по студенческому билету можно было бесплатно покататься на коньках и тюбингах.
Кроме того, на катке "Восход" в Парке Горького прошла масштабная дискотека на коньках "Зачетная Москва". А вечером начала работу студия Late Night Show, где зрители смогли услышать и увидеть самых успешных и талантливых студентов. На катке "Восход" более сотни волонтеров помогли провести праздничные мероприятия.
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