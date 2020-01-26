Германия возобновила обучение иракских военных

БЕРЛИН, 26 янв - РИА Новости. Военнослужащие Военнослужащие ФРГ , находящиеся в Ираке в рамках международной миссии по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ)*, возобновили обучение иракских военнослужащих, сообщает в воскресенье бундесвер.

"Командующий операцией "Непоколебимая решимость" отменил приостановку обучения. Поэтому бундесвер в 6.00 по среднеевропейскому времени (08.00 мск) возобновил программу обучения вместе с международными партнерами в североиракском Эрбиле. Солдаты антииголовской миссии по повышению подготовки в Ираке продолжают проводить два учебных курса в рамках программы тренинга", - говорится в сообщении армии ФРГ.

Программа обучения иракских военных в рамках международной миссии была прервана после эскалации напряженности на Ближнем Востоке на фоне конфликта между Ираном и США. После убийства иранского генерала Касема Сулеймани и ответного удара Ирана по базам в Ираке участники коалиции, в том числе Германия, временно вывели часть своих контингентов в соседние страны.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после того, как в ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию против иранского генерала Касема Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить США за смерть Сулеймани.

В ночь на среду иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о начале операции возмездия за убийство Сулеймани. Ракеты класса "земля-земля" были выпущены из Ирана по американской базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака и базе в Эрбиле, где расположен военный контингент армии США.