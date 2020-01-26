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Германия возобновила обучение иракских военных
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РИА Новости

Германия возобновила обучение иракских военных

16:22 26.01.2020
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© РИА Новости / Виталий БелоусовБоец спецподразделения по борьбе с терроризмом на улице Багдада
Боец спецподразделения по борьбе с терроризмом на улице Багдада
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Боец спецподразделения по борьбе с терроризмом на улице Багдада. Архивное фото
БЕРЛИН, 26 янв - РИА Новости. Военнослужащие ФРГ, находящиеся в Ираке в рамках международной миссии по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ)*, возобновили обучение иракских военнослужащих, сообщает в воскресенье бундесвер.
"Командующий операцией "Непоколебимая решимость" отменил приостановку обучения. Поэтому бундесвер в 6.00 по среднеевропейскому времени (08.00 мск) возобновил программу обучения вместе с международными партнерами в североиракском Эрбиле. Солдаты антииголовской миссии по повышению подготовки в Ираке продолжают проводить два учебных курса в рамках программы тренинга", - говорится в сообщении армии ФРГ.
Министерство иностранных дел Германии в Берлине
13 января, 16:24
Германия обсуждает с Ираком вопрос пребывания войск коалиции в стране
Программа обучения иракских военных в рамках международной миссии была прервана после эскалации напряженности на Ближнем Востоке на фоне конфликта между Ираном и США. После убийства иранского генерала Касема Сулеймани и ответного удара Ирана по базам в Ираке участники коалиции, в том числе Германия, временно вывели часть своих контингентов в соседние страны.
Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после того, как в ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию против иранского генерала Касема Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить США за смерть Сулеймани.
В ночь на среду иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о начале операции возмездия за убийство Сулеймани. Ракеты класса "земля-земля" были выпущены из Ирана по американской базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака и базе в Эрбиле, где расположен военный контингент армии США.
* Запрещенная в России террористическая группировка.
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас во время встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. 19 января 2019
10 января, 17:35
Вывод иностранных войск из Ирака укрепит ИГ*, заявили в МИД Германии
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Гибель иранского генерала Касема СулейманиГерманияИракВ мире
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