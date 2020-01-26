Пятерых жителей Приамурья, посетивших Китай, проверили на коронавирус

БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 янв - РИА Новости. В Приамурье были выявлены пять человек, которые заболели после посещения В Приамурье были выявлены пять человек, которые заболели после посещения Китая , по трем случаям подозрение на коронавирус не подтвердилось, результаты по остальным пробам готовятся, сообщает правительство Амурской области в воскресенье.

Губернатор Приамурья Василий Орлов провел совещание, посвященное вспышке коронавируса в соседнем Китае. Со ссылкой на руководителя амурского управления Роспотребнадзора Ольгу Курганову сообщается, что с начала года на пунктах санитарно-карантинного контроля досмотрено более 70 тысяч человек. Въехало более девяти тысяч граждан Китая. Около четырех тысяч туристов вернулись из стран Юго-Восточной Азии и КНР.

"Выявлены пять человек, которые заболели после посещения КНР. Взятые пробы были отправлены в лабораторию. Уже известно, что по трем случаям подозрения на коронавирусную инфекцию не подтвердились. Результаты по двум другим пробам должны появиться в ближайшее время. Приамурье сотрудничает с референт-центрами Роспотребнадзора, где пробы оперативно изучаются, для выявления причин заболевания достаточно одного дня", - сообщает правительство Амурской области.

Режим повышенной готовности по профилактике коронавируса был введен в Приамурье 23 января.

"Главная на сегодня мера – это отказ от посещения КНР. Известно, что туроператоры области приостанавливают отправку туристических групп на курорты Китая. Гражданам также рекомендуется отказаться от посещения таких стран Юго-Восточной Азии, как Таиланд и Вьетнам", - сообщает правительство региона.