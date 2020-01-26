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Пятерых жителей Приамурья, посетивших Китай, проверили на коронавирус
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РИА Новости

Пятерых жителей Приамурья, посетивших Китай, проверили на коронавирус

15:12 26.01.2020
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСотрудник лаборатории производит пробы в Медико-генетическом центре в Москве
Сотрудник лаборатории производит пробы в Медико-генетическом центре в Москве
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 янв - РИА Новости. В Приамурье были выявлены пять человек, которые заболели после посещения Китая, по трем случаям подозрение на коронавирус не подтвердилось, результаты по остальным пробам готовятся, сообщает правительство Амурской области в воскресенье.
Губернатор Приамурья Василий Орлов провел совещание, посвященное вспышке коронавируса в соседнем Китае. Со ссылкой на руководителя амурского управления Роспотребнадзора Ольгу Курганову сообщается, что с начала года на пунктах санитарно-карантинного контроля досмотрено более 70 тысяч человек. Въехало более девяти тысяч граждан Китая. Около четырех тысяч туристов вернулись из стран Юго-Восточной Азии и КНР.
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"Выявлены пять человек, которые заболели после посещения КНР. Взятые пробы были отправлены в лабораторию. Уже известно, что по трем случаям подозрения на коронавирусную инфекцию не подтвердились. Результаты по двум другим пробам должны появиться в ближайшее время. Приамурье сотрудничает с референт-центрами Роспотребнадзора, где пробы оперативно изучаются, для выявления причин заболевания достаточно одного дня", - сообщает правительство Амурской области.
Режим повышенной готовности по профилактике коронавируса был введен в Приамурье 23 января.
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"Главная на сегодня мера – это отказ от посещения КНР. Известно, что туроператоры области приостанавливают отправку туристических групп на курорты Китая. Гражданам также рекомендуется отказаться от посещения таких стран Юго-Восточной Азии, как Таиланд и Вьетнам", - сообщает правительство региона.
Отмечается, что ситуация по заболеваемости респираторными инфекциями и гриппом в регионе стабильная, но специалисты прогнозируют сезонный рост заболеваемости.
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Здоровье - ОбществоАмурская областьКитай
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