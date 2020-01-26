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Казахстанская Air Astana отменила все тургруппы из Урумчи и Пекина
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РИА Новости

Казахстанская Air Astana отменила все тургруппы из Урумчи и Пекина

14:31 26.01.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСамолет Air Astana
Самолет Air Astana
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Самолет Air Astana. Архивное фото
НУР-СУЛТАН, 26 янв - РИА Новости. Казахстанская авиакомпания Air Astana отменила все туристические группы из Урумчи и Пекина, возврат билетов осуществляется без штрафов, сообщила в воскресенье пресс-служба комитета гражданской авиации министерства индустрии и инфраструктурного развития республики.
"На сегодня воздушные перевозки пассажиров выполняют авиакомпании Эйр Астана и SCAT с казахстанской стороны и Air China и China Southern Airlines - с китайской. Всего выполняются 34 рейса в неделю, отечественными перевозчиками - 22 рейса и китайскими – 12 рейсов. Авиакомпания Эйр Астана отменила все туристические группы из Урумчи с 24 января текущего года, из Пекина - с 28 января 2020 г. Возврат авиабилетов из Китая осуществляется без взимания штрафов", - говорится в сообщении пресс-службы.
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По данным ведомства, в аэропортах страны совместно с министерством здравоохранения принимаются необходимые меры реагирования по противодействию завозу особо опасных инфекций на территорию Казахстана. Пассажиры проверяются специальными стационарными и ручными тепловизорами. С сотрудниками аэропорта ежедневно проводятся инструктажи по действиям в данных условиях и мерам безопасности при работе с пассажирами, прибывающими из стран, где обнаружены случаи заражения опасной инфекцией.
Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии.
По последним официальным данным, только в Китае известно о 1975 зараженных, из них 56 скончались.
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