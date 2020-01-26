Казахстанская Air Astana отменила все тургруппы из Урумчи и Пекина

"На сегодня воздушные перевозки пассажиров выполняют авиакомпании Эйр Астана и SCAT с казахстанской стороны и Air China и China Southern Airlines - с китайской. Всего выполняются 34 рейса в неделю, отечественными перевозчиками - 22 рейса и китайскими – 12 рейсов. Авиакомпания Эйр Астана отменила все туристические группы из Урумчи с 24 января текущего года, из Пекина - с 28 января 2020 г. Возврат авиабилетов из Китая осуществляется без взимания штрафов", - говорится в сообщении пресс-службы.