Казахстан требует защитные маски у прибывающих на поездах из Китая

"На сегодняшний день между Казахстаном и Китаем один раз в неделю курсируют три пассажирских поезда. Проверка пассажиров и проводников, прибывающих из КНР, осуществляется посредством измерения температуры прибором "тепловизор" на постоянной основе. С 6 января 2020 года сотрудниками органов СЭС отрабатываются мероприятия по строгому требованию наличия маски у пассажиров, работников поездных бригад и машинистов", - говорится в сообщении министерства.