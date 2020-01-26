Казахстан требует защитные маски у прибывающих на поездах из Китая

"На сегодняшний день между Казахстаном и Китаем один раз в неделю курсируют три пассажирских поезда. Проверка пассажиров и проводников, прибывающих из КНР, осуществляется посредством измерения температуры прибором "тепловизор" на постоянной основе. С 6 января 2020 года сотрудниками органов СЭС отрабатываются мероприятия по строгому требованию наличия маски у пассажиров, работников поездных бригад и машинистов", - говорится в сообщении министерства.
Кроме этого, по данным ведомства, 29 января запланировано проведение практических командно-штабных учений, с отработкой всех элементов на воздушном судне, с привлечением специализированных сил и средств аэропорта и государственных органов, задействованных в оперативном плане реагирования на завоз особо опасных инфекций.
Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии.
По последним официальным данным, только в Китае известно о 1975 зараженных, из них 56 скончались.