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Умер основатель петербургского театра "Буфф" Исаак Штокбант
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РИА Новости

Умер основатель петербургского театра "Буфф" Исаак Штокбант

14:21 26.01.2020 (обновлено: 15:02 26.01.2020)
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© Фото : Санкт-Петербургский Государственный Музыкально-Драматический Театр "БУФФ"Основатель петербургского театра "Буфф" Исаак Штокбант
Основатель петербургского театра Буфф Исаак Штокбант
© Фото : Санкт-Петербургский Государственный Музыкально-Драматический Театр "БУФФ"
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 янв — РИА Новости. Основатель театра "Буфф" Исаак Штокбант скончался на 95-м году жизни, сообщает комитет по культуре Санкт-Петербурга.
"С прискорбием сообщаем, что сегодня ночью на 95-м году жизни скончался Исаак Романович Штокбант… Уход Исаака Романовича Штокбанта — невосполнимая утрата для нашего города. Память о нем навсегда сохранится в сердцах петербуржцев-ленинградцев", — говорится в сообщении на странице городского культурного ведомства во "ВКонтакте".
Как отмечают власти, Штокбант известен и любим учениками и поклонниками как основатель и бессменный руководитель театра "Буфф". "Профессор Российского государственного института сценических искусств, народный артист России, чье имя занесено в Золотую книгу Санкт-Петербурга, Исаак Романович — знаковая фигура современной культуры России", — отмечает комитет по культуре.
О дате и месте похорон Штокбанта пока не сообщается.
Исаак Штокбант родился 14 августа 1925 года в Ленинграде в семье инженера. В 1944-м был призван на фронт, а в мае 1945 года в Вене командовал взводом минометной батареи одного из стрелковых полков 21-й Пермской Краснознаменной дивизии. После окончания Великой Отечественной войны продолжал службу в армии, после увольнения в запас поступил на режиссерский факультет Ленинградского театрального института.
Штокбант работал, в частности, в красноярском ТЮЗе, московском театре имени Гоголя, Русском драматическом театре в Карелии. В 1983 году основал петербургский театр "Буфф", где одновременно ставятся представления в нескольких жанрах.
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КультураИсаак ШтокбантРоссияСанкт-Петербург
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