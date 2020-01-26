Умер основатель петербургского театра "Буфф" Исаак Штокбант

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 янв — РИА Новости. Основатель театра "Буфф" Основатель театра "Буфф" Исаак Штокбант скончался на 95-м году жизни, сообщает комитет по культуре Санкт-Петербурга

"С прискорбием сообщаем, что сегодня ночью на 95-м году жизни скончался Исаак Романович Штокбант… Уход Исаака Романовича Штокбанта — невосполнимая утрата для нашего города. Память о нем навсегда сохранится в сердцах петербуржцев-ленинградцев", — говорится в сообщении на странице городского культурного ведомства во "ВКонтакте"

Как отмечают власти, Штокбант известен и любим учениками и поклонниками как основатель и бессменный руководитель театра "Буфф". "Профессор Российского государственного института сценических искусств, народный артист России, чье имя занесено в Золотую книгу Санкт-Петербурга, Исаак Романович — знаковая фигура современной культуры России", — отмечает комитет по культуре.

О дате и месте похорон Штокбанта пока не сообщается.

Исаак Штокбант родился 14 августа 1925 года в Ленинграде в семье инженера. В 1944-м был призван на фронт, а в мае 1945 года в Вене командовал взводом минометной батареи одного из стрелковых полков 21-й Пермской Краснознаменной дивизии. После окончания Великой Отечественной войны продолжал службу в армии, после увольнения в запас поступил на режиссерский факультет Ленинградского театрального института.