В Ленинградской области в ДТП с маршруткой погиб человек

"Водитель, 1958 года рождения, управляя автомобилем "ГАЗель Некст" (маршрут 851), двигался в сторону города Сланцы, совершил съезд в правый кювет. В результате ДТП в автомобиле "ГАЗель Некст" пострадали пять человек. Степень вреда здоровью устанавливается, один человек погиб (женщина, 1992 года рождения)", - говорится в сообщении.