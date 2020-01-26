В Ленинградской области в ДТП с маршруткой погиб человек

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 янв - РИА Новости. Маршрутка съехала в кювет в Волосовском районе Ленинградской области, один человек погиб, пятеро пострадали, сообщает управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
По предварительным данным, ДТП произошло около 11.00 мск на 80-м километре автодороги "Нарва".
"Водитель, 1958 года рождения, управляя автомобилем "ГАЗель Некст" (маршрут 851), двигался в сторону города Сланцы, совершил съезд в правый кювет. В результате ДТП в автомобиле "ГАЗель Некст" пострадали пять человек. Степень вреда здоровью устанавливается, один человек погиб (женщина, 1992 года рождения)", - говорится в сообщении.
По факту ДТП проводится проверка.