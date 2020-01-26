Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-26T14:02+0300
https://ria.ru/20200126/1563888527.html
В Ленинградской области в ДТП с маршруткой погиб человек
https://cdn21.img.ria.ru/images/151849/23/1518492397_0:158:3077:1889_1036x0_80_0_0_a8ebeb3531f333efd4f14ae1dcfbc89d.jpg
РИА Новости

В Ленинградской области в ДТП с маршруткой погиб человек

14:02 26.01.2020
2312
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
Сотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 янв - РИА Новости. Маршрутка съехала в кювет в Волосовском районе Ленинградской области, один человек погиб, пятеро пострадали, сообщает управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
По предварительным данным, ДТП произошло около 11.00 мск на 80-м километре автодороги "Нарва".
"Водитель, 1958 года рождения, управляя автомобилем "ГАЗель Некст" (маршрут 851), двигался в сторону города Сланцы, совершил съезд в правый кювет. В результате ДТП в автомобиле "ГАЗель Некст" пострадали пять человек. Степень вреда здоровью устанавливается, один человек погиб (женщина, 1992 года рождения)", - говорится в сообщении.
По факту ДТП проводится проверка.
ДТП в Пермском крае
Вчера, 13:33
В МВД назвали возможную причину ДТП с автобусом в Пермском крае
011301
Обсудить 1
Ленинградская областьПроисшествия
Рекомендуем
Полицейский автомобиль
В Башкирии возбудили уголовное дело после пожара с тремя погибшими
ДТП в Пермском крае
В МВД назвали возможную причину ДТП с автобусом в Пермском крае
Сотрудник полиции
Стрельбу в Нижневартовске вели из охолощенного автомата
Основатель петербургского театра Буфф Исаак Штокбант
Умер основатель петербургского театра "Буфф" Исаак Штокбант
Протоиерей Всеволод Чаплин. 2015 год
Умер протоиерей Всеволод Чаплин
Скорая помощь
Под Пермью умерла женщина, совершившая суицид после убийства детей
Покупатели в одном из гипермаркетов
В Сети сравнили цены на продукты в Киеве и Донецке
Концентрационный лагерь Аушвиц-Биркенау в Освенциме, Польша
В Польше рассказали, как отпразднуют годовщину освобождения Освенцима
Президент, председатель правления ПАО Сбербанк России Герман Греф на Московском финансовом форуме
Греф посоветовал хранить сбережения в рублях
Еда с высоким содержанием белка
Врачи назвали продукты, позволяющие быстро сжечь жир и нарастить мышцы
Автомобиль полиции
Под Петербургом нашли обгоревший труп блогерши, сообщили СМИ
Автомобили скорой помощи
В Пермском крае произошло ДТП с участием трех транспортных средств
Алена Водонаева
Водонаева вновь оскорбила получателей маткапитала
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
Китайские врачи назвали первые симптомы нового коронавируса
Снегопад в Москве
Синоптики предсказали аномальную погоду в феврале
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:14Зеленский прокомментировал гибель двух военнослужащих в Донбассе
00:08Специалисты из США и Канады проведут наблюдательный полет над Россией
23:59СМИ: в ресторан посольства США в Багдаде попала ракета
23:58Зеленский встретился в Польше с бывшими узниками Освенцима
23:36Гуаидо встретится с премьером Канады в понедельник
23:34В США зафиксировали пять случаев заболевания новым коронавирусом
23:30В столице Казахстана из-за непогоды задержали все авиарейсы
23:26Официально объявлено, что Билл Мюррей снова "охотник за привидениями"
23:25ВРНС предложил поправки в преамбулу Конституции России
23:24В Госдуме раскрыли порядок принятия поправок в Конституцию
23:08В Петербурге задержали подозреваемых в избиении мужчины до смерти
23:03В Крыму при лобовом столкновении двух машин погибли три человека
22:53Иран потребовал у США компенсацию за ущерб из-за выхода из СВПД
22:53Установлена личность мужчины, бросившего сыновей в "Шереметьево"
22:47СК проверяет обстоятельства ДТП с маршруткой в Ленинградской области
22:36В США подтвердили четвертый случай заболевания новым коронавирусом
22:33Раскрыто содержание записки мужчины, оставившего детей в "Шереметьево"
22:33В Калифорнии при крушении вертолета погибли пять человек
22:21Посол Германии оценил перспективы отношений между Москвой и Берлином
22:18В центре Москвы машина упала в реку
Лента новостейМолния