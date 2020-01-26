Греф посоветовал хранить сбережения в рублях

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Глава Сбербанка Герман Греф в интервью программе "Вести недели" на телеканале "Россия 1" рассказал, что большую часть сбережений хранит в рублях.
"Но у меня есть деньги, часть накоплений в долларах, часть в евро. Зависит все от объема накоплений", — добавил он.
По словам Грефа, на сегодня рубль достаточно стабилен, поэтому хранить сбережения лучше всего в национальной валюте.
В последнее время рубль демонстрирует рост: так, официальный курс евро, установленный ЦБ на выходные и понедельник, 27 января, снизился на 39,32 копейки — до 68,2924 рубля, курс доллара стал меньше на 14,84 копейки, упав до 61,8031 рубля.
25 ноября 2019, 02:45Глава ВТБ рекомендует хранить сбережения в рублях