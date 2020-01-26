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Греф посоветовал хранить сбережения в рублях
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РИА Новости

Греф посоветовал хранить сбережения в рублях

13:44 26.01.2020 (обновлено: 15:31 26.01.2020)
291848
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезидент, председатель правления ПАО "Сбербанк России" Герман Греф на Московском финансовом форуме
Президент, председатель правления ПАО Сбербанк России Герман Греф на Московском финансовом форуме
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Глава Сбербанка Герман Греф в интервью программе "Вести недели" на телеканале "Россия 1" рассказал, что большую часть сбережений хранит в рублях.

"Но у меня есть деньги, часть накоплений в долларах, часть в евро. Зависит все от объема накоплений", — добавил он.

По словам Грефа, на сегодня рубль достаточно стабилен, поэтому хранить сбережения лучше всего в национальной валюте.
В последнее время рубль демонстрирует рост: так, официальный курс евро, установленный ЦБ на выходные и понедельник, 27 января, снизился на 39,32 копейки — до 68,2924 рубля, курс доллара стал меньше на 14,84 копейки, упав до 61,8031 рубля.
Андрей Костин
25 ноября 2019, 02:45
Глава ВТБ рекомендует хранить сбережения в рублях
168348191439277
Обсудить 112
Сбербанк РоссииГерман ГрефЭкономика
Популярные комментарии
А главное что все у него зависит от объема накоплений - пара тонн в долларах, тонна в евро и пара кило в рублях.
26 января, 13:59
maks.chuprin.87
1984823011
Пока не решил, куда валить будет, в Европу или в США. Но , явно, не в Китай. А то бы юаней прикупил
26 января, 13:51
Владислав Заря
185420319
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