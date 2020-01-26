Клинцевич предложил брать пример с России в мирных инициативах

МОСКВА, 26 янв – РИА Новости.​ Россия действительно нарастила свой оборонный потенциал, но пример лучше брать с ее мирных инициатив, заявил РИА Новости в воскресенье член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности ​ Россия действительно нарастила свой оборонный потенциал, но пример лучше брать с ее мирных инициатив, заявил РИА Новости в воскресенье член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич

Командующий​ ВМС США​ в Европе адмирал​ Джеймс Фогго ​ заявил в интервью журналистам​ Defense Writers Group, что союзникам Вашингтона, которые стремятся укрепить обороноспособность при ограниченных ресурсах, следует брать пример с​ России.

"Думаю, что следует брать пример с России, адекватно реагируя, прежде всего, на ее мирные инициативы. До сих пор нет внятного ответа со стороны США на наши предложения о продлении договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ)", - сказал сенатор.

По его мнению, многие вопросы укрепления безопасности в мире "могут быть сняты на встрече глав государств – постоянных членов Совета Безопасности ООН, о необходимости которой недавно заявил президент России Владимир Путин".

Сейчас же ситуация в мире такова, что РФ просто обязана заниматься укреплением своей обороноспособности, отметил политик. Чтобы ни у кого не возникало даже мысли, что Россия может дать где-то слабину, добавил он.

"И, честно говоря, сильно сомневаюсь, что наши оппоненты способны в обозримом будущем выстроить что-либо подобное по 100-процентной надежности", - подчеркнул Клинцевич.

"Будем откровенны: США и НАТО почти все время, несмотря на риторику, были озабочены в основном развитием наступательных видов вооружений. И я пока не вижу, чтобы что-то здесь кардинально изменилось", - заключил Клинцевич.

США в 2019 году вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), обвинив Россию в его несоблюдении. Россия отвергла претензии. В феврале 2021 года истекает срок действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), и США пока не определились, намерены ли они его продлевать.