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Клинцевич предложил брать пример с России в мирных инициативах
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РИА Новости

Клинцевич предложил брать пример с России в мирных инициативах

13:04 26.01.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПервый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич
© РИА Новости / Илья Питалев
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Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич. Архивное фото
МОСКВА, 26 янв – РИА Новости.​ Россия действительно нарастила свой оборонный потенциал, но пример лучше брать с ее мирных инициатив, заявил РИА Новости в воскресенье член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.
Командующий​ ВМС США​ в Европе адмирал​ Джеймс Фогго​ заявил в интервью журналистам​ Defense Writers Group, что союзникам Вашингтона, которые стремятся укрепить обороноспособность при ограниченных ресурсах, следует брать пример с​ России.
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"Думаю, что следует брать пример с России, адекватно реагируя, прежде всего, на ее мирные инициативы. До сих пор нет внятного ответа со стороны США на наши предложения о продлении договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ)", - сказал сенатор.
По его мнению, многие вопросы укрепления безопасности в мире "могут быть сняты на встрече глав государств – постоянных членов Совета Безопасности ООН, о необходимости которой недавно заявил президент России Владимир Путин".
Сейчас же ситуация в мире такова, что РФ просто обязана заниматься укреплением своей обороноспособности, отметил политик. Чтобы ни у кого не возникало даже мысли, что Россия может дать где-то слабину, добавил он.
"И, честно говоря, сильно сомневаюсь, что наши оппоненты способны в обозримом будущем выстроить что-либо подобное по 100-процентной надежности", - подчеркнул Клинцевич.
"Будем откровенны: США и НАТО почти все время, несмотря на риторику, были озабочены в основном развитием наступательных видов вооружений. И я пока не вижу, чтобы что-то здесь кардинально изменилось", - заключил Клинцевич.
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США в 2019 году вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), обвинив Россию в его несоблюдении. Россия отвергла претензии. В феврале 2021 года истекает срок действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), и США пока не определились, намерены ли они его продлевать.
Ранее США заявляли, что договоренности с Россией должны включать не только те вооружения, которые подпадают под СНВ-3, но и другое оружие и средства доставки, которые еще только разрабатываются в России, включая маломощные ядерные устройства на новых средствах доставки. Пентагон считает, что у России есть до 2 тысячи единиц нестратегического ядерного оружия. Москва призывает Вашингтон продлить договор в нынешнем виде, а потом обсуждать другие вопросы, связанные с нераспространением.
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Джеймс ФоггоСовет Федерации РФФранц КлинцевичВладимир ПутинРоссияВ мире
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