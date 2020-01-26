МИД Японии начал сбор данных о желающих уехать из Китая японцах

В частности, ведомство обратилось к посольству Японии в Пекине с просьбой предоставить персональную информацию, в том числе фамилии, имена и паспортные данные желающих выехать японцев, отмечает канал.

Сейчас рассматривается возможность отправки чартерного рейса в китайскую провинцию при получении надлежащего для этого разрешения со стороны правительства Китая. Также центральное правительство поручило соответствующим ведомствам предпринять все меры и подготовиться к приему японских граждан, которые вернутся в страну из зараженных зон.

Курс на добровольную эвакуацию японских граждан из китайской провинции Хубэй подтвердил и премьер-министр Японии Синдзо Абэ. По словам японского премьера, официальный Токио взаимодействует с властями Китая на различных уровнях для обеспечения безопасности японцев, находящихся в зонах, в которых наблюдается вспышка нового коронавируса.

Ранее на этой неделе МИД Японии повысил уровень опасности поездок для всей китайский провинции Хубэй и рекомендовал гражданам отказаться от поездок. В отношении других районов Китая, по данным сайта ведомства, сохранился прежний уровень опасности, требующий при их посещении проявлять в достаточной степени осторожность.

В Японии к настоящему времени было зафиксировано три случая заражения коронавирусом нового типа. Все заболевшие – прилетевшие в Японию граждане Китая, посещавшие ранее или прибывшие из китайского Уханя.

Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии.