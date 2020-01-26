Искусственный интеллект поможет японцам в расчистке ж/д путей от снега

В настоящее время операторы определяют число персонала, который будет направлен для расчистки путей от снега, основываясь на данных метеорологических прогнозов, которые часто не отличаются высокой точностью, и собственный прошлый опыт.

Разрабатываемая система будет автоматически в режиме реального времени собирать информацию о снеге, налипающем на путях и на поверхности поезда, на основании изображений с камер на "синкансенах", а также данные о погоде на ближайшее время и определять, сколько именно человек и на какие участки нужно направить для проведения уборочных работ.