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2020-01-26T12:54+0300
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Искусственный интеллект поможет японцам в расчистке ж/д путей от снега
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РИА Новости

Искусственный интеллект поможет японцам в расчистке ж/д путей от снега

12:54 26.01.2020
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CC BY 2.0 / dave.see / Niseko, JapanЗима в Японии
Зима в Японии
CC BY 2.0 / dave.see / Niseko, Japan
Зима в Японии. Архивное фото
ТОКИО, 26 янв – РИА Новости. Японская железнодорожная компания West Japan Railway намерена создать систему с использованием искусственного интеллекта для повышения эффективности работ по расчистке путей от снега и защите скоростных поездов "синкансен", сообщило агентство Киодо.
В настоящее время операторы определяют число персонала, который будет направлен для расчистки путей от снега, основываясь на данных метеорологических прогнозов, которые часто не отличаются высокой точностью, и собственный прошлый опыт.
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Разрабатываемая система будет автоматически в режиме реального времени собирать информацию о снеге, налипающем на путях и на поверхности поезда, на основании изображений с камер на "синкансенах", а также данные о погоде на ближайшее время и определять, сколько именно человек и на какие участки нужно направить для проведения уборочных работ.
Предполагается, что система в ее окончательном варианте будет представлена к концу года.
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Искусственный интеллектЯпонияВ мире
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