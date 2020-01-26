Искусственный интеллект поможет японцам в расчистке ж/д путей от снега

ТОКИО, 26 янв – РИА Новости. Японская железнодорожная компания West Japan Railway намерена создать систему с использованием искусственного интеллекта для повышения эффективности работ по расчистке путей от снега и защите скоростных поездов "синкансен", сообщило агентство Киодо.
В настоящее время операторы определяют число персонала, который будет направлен для расчистки путей от снега, основываясь на данных метеорологических прогнозов, которые часто не отличаются высокой точностью, и собственный прошлый опыт.
Разрабатываемая система будет автоматически в режиме реального времени собирать информацию о снеге, налипающем на путях и на поверхности поезда, на основании изображений с камер на "синкансенах", а также данные о погоде на ближайшее время и определять, сколько именно человек и на какие участки нужно направить для проведения уборочных работ.
Предполагается, что система в ее окончательном варианте будет представлена к концу года.