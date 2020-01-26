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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-01-26T12:28+0300
https://ria.ru/20200126/1563886576.html
Россия зафиксировала 96 нарушений перемирия в Сирии за сутки
https://cdn25.img.ria.ru/images/156386/77/1563867727_0:483:2731:2019_1036x0_80_0_0_db21e3e7f5d8b21f6a8082dd453852bb.jpg
РИА Новости

Россия зафиксировала 96 нарушений перемирия в Сирии за сутки

12:28 26.01.2020
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкВоенная полиция РФ на северо-востоке провинции Алеппо в Сирии
Военная полиция РФ на северо-востоке провинции Алеппо в Сирии
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
Военная полиция РФ на северо-востоке провинции Алеппо в Сирии. Архивное фото
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 96 случаев нарушения режима прекращения огня, Турция - 92, сообщается в информационном бюллетене на сайте Минобороны РФ.
В Минобороны напомнили, что по согласованию российской и турецкой сторон с 14.00 9 января 2020 года на территории Идлибской зоны деэскалации действует "режим тишины".
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 96 фактов открытия огня в провинциях: Идлиб – 34, Латакия – 26, Алеппо – 26, Хама – 10. Турецкой частью представительства зафиксировано 92 факта открытия огня в провинциях: Алеппо – 56, Идлиб – 36", - говорится в сообщении.
Добавляется, что в течение суток Центром по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев проведена одна гуманитарная акция: в населенном пункте Хатла провинции Дейр-эз-Зор. Там выдали 250 продовольственных наборов, общим весом 0,913 тонны.
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