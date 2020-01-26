Россия зафиксировала 96 нарушений перемирия в Сирии за сутки

В Минобороны напомнили, что по согласованию российской и турецкой сторон с 14.00 9 января 2020 года на территории Идлибской зоны деэскалации действует "режим тишины".
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 96 фактов открытия огня в провинциях: Идлиб – 34, Латакия – 26, Алеппо – 26, Хама – 10. Турецкой частью представительства зафиксировано 92 факта открытия огня в провинциях: Алеппо – 56, Идлиб – 36", - говорится в сообщении.
Добавляется, что в течение суток Центром по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев проведена одна гуманитарная акция: в населенном пункте Хатла провинции Дейр-эз-Зор. Там выдали 250 продовольственных наборов, общим весом 0,913 тонны.