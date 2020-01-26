В Йошкар-Оле экс-полицейского осудили за избиение задержанного

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 янв - РИА Новости. Бывший сотрудник полиции в Йошкар-Оле осужден на 2 года и 6 месяцев лишения свободы условно за превышение должностных полномочий и избиение задержанного, сообщает городская прокуратура.
Судом установлено, что осенью 2019 года сотрудник дежурной части отдела полиции №3 УМВД России по Йошкар-Оле применил насилие к мужчине, отказавшемуся расписаться в документах о совершенном им административном правонарушении. Полицейский нанес ему не менее двух ударов в область головы, затем волоком затащил его в помещение туалета, где нанес удары в область головы, грудной клетки и правой ноги. Только после этого гражданин подписал необходимые документы и ушел домой.
30 декабря 2019, 17:51Во Владимире осудили экс-полицейского, сбившего насмерть рабочего
Сотрудник полиции уволен из органов внутренних дел по результатам служебной проверки, проведенной до судебного разбирательства.
"Йошкар-Олинский городской суд Республики Марий Эл назначил подсудимому наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно, установив испытательный срок в размере 3 лет 6 месяцев. Кроме того, суд запретил осужденному занимать должности в государственных органах на срок 2 год 6 месяцев. Заявленный потерпевшим гражданский иск на сумму 50 тысяч рублей удовлетворен в полном объеме", - говорится в сообщении прокуратуры города Йошкар-Олы.