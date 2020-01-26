В Йошкар-Оле экс-полицейского осудили за избиение задержанного

Судом установлено, что осенью 2019 года сотрудник дежурной части отдела полиции №3 УМВД России по Йошкар-Оле применил насилие к мужчине, отказавшемуся расписаться в документах о совершенном им административном правонарушении. Полицейский нанес ему не менее двух ударов в область головы, затем волоком затащил его в помещение туалета, где нанес удары в область головы, грудной клетки и правой ноги. Только после этого гражданин подписал необходимые документы и ушел домой.