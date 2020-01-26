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Японцы высказались по поводу равенства между мужчинами и женщинами
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РИА Новости

Японцы высказались по поводу равенства между мужчинами и женщинами

12:07 26.01.2020 (обновлено: 12:08 26.01.2020)
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© Depositphotos / MarkBЛюди на переходе в Токио
Люди на переходе в Токио
© Depositphotos / MarkB
ТОКИО, 26 янв – РИА Новости. Более 70% японцев считают, что в стране по-прежнему сохраняется неравенство между мужчинами и женщинами, свидетельствуют данные исследования, проведенного сервисом Biglobe.
В опросе приняли участие около тысячи человек в возрасте от 20 до 69 лет. Исследование проводилось по интернету в конце прошлого года. После того, как все ответы были собраны, компания разделила респондентов на возрастные группы с разницей в 10 лет. Из каждой группы были случайным образом выбраны анкеты 100 мужчин и 100 женщин.
В частности, около 76,4% женщин и 69,6% мужчин заявили, что "иногда" или "часто" ощущают неравное отношение к представителям разных полов в повседневной жизни.
Среди подобных ситуаций респонденты выделили "продвижение по службе", "разделение обязанностей", "размер оплаты труда", "возможность взять отпуск по уходу за ребенком" и другие.
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К примеру, отпуска по уходу за ребенком законодательно разрешены в Японии для обоих родителей, но пользуется своим правом лишь ничтожно малый процент мужчин. Главной причиной считается психологическая – им неловко перекладывать часть своей работы на плечи сослуживцев. В то же время более широкое внедрение отпусков по уходу за ребенком, по мнению специалистов, могло бы решить две главные задачи, которые ставит перед своим правительством премьер-министр Синдзо Абэ: повышение рождаемости и более активное привлечение женщин к работе.
Данная проблема получила особую актуальность после того, как министр окружающей среды Японии Коидзуми Синдзиро заявил, что возьмет в общей сложности двухнедельный отпуск в течение трех месяцев после рождения сына. Коиздуми стал первым японским министром-мужчиной, который взял подобный отпуск. Он раздумывал об этой возможности с того момента, когда стало известно о беременности его жены – известной японской телеведущей Такигава Кристель, что вызывало критику со стороны наиболее консервативной части политиков Либерально-демократической партии. Окончательное решение взять отпуск было вызвано желанием изменить саму атмосферу в японском обществе в отношении отпусков по уходу за ребенком.
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