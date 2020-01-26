Японцы высказались по поводу равенства между мужчинами и женщинами

ТОКИО, 26 янв – РИА Новости. Более 70% японцев считают, что в стране по-прежнему сохраняется неравенство между мужчинами и женщинами, свидетельствуют данные исследования, проведенного сервисом Biglobe.

В опросе приняли участие около тысячи человек в возрасте от 20 до 69 лет. Исследование проводилось по интернету в конце прошлого года. После того, как все ответы были собраны, компания разделила респондентов на возрастные группы с разницей в 10 лет. Из каждой группы были случайным образом выбраны анкеты 100 мужчин и 100 женщин.

В частности, около 76,4% женщин и 69,6% мужчин заявили, что "иногда" или "часто" ощущают неравное отношение к представителям разных полов в повседневной жизни.

Среди подобных ситуаций респонденты выделили "продвижение по службе", "разделение обязанностей", "размер оплаты труда", "возможность взять отпуск по уходу за ребенком" и другие.

К примеру, отпуска по уходу за ребенком законодательно разрешены в Японии для обоих родителей, но пользуется своим правом лишь ничтожно малый процент мужчин. Главной причиной считается психологическая – им неловко перекладывать часть своей работы на плечи сослуживцев. В то же время более широкое внедрение отпусков по уходу за ребенком, по мнению специалистов, могло бы решить две главные задачи, которые ставит перед своим правительством премьер-министр Синдзо Абэ : повышение рождаемости и более активное привлечение женщин к работе.