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Минпросвещения определило порядок получения семейного образования
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РИА Новости

Минпросвещения определило порядок получения семейного образования

11:09 26.01.2020 (обновлено: 13:34 26.01.2020)
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© РИА Новости / Артем ЖитеневДомашнее обучение детей
Домашнее обучение детей
© РИА Новости / Артем Житенев
Домашнее обучение детей. Архивное фото
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Министерство просвещения разработало проект, включающий раздел о переходе на семейное образование.
Согласно документу, опубликованному на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, родители или законные представители ребенка могут принять решение об обучении на дому с учетом мнения школьника и рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.

"Обучение в форме семейного образования и самообразования осуществляется с правом последующего прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации в образовательных организациях", — уточняется в пояснительной записке.

Авторы проекта также прописали алгоритм перехода на семейное образование с перечнем документов, которые необходимо получить родителям или опекунам и предоставить в школу и муниципальным властям.
Отмечается, что ребенок, перешедший на домашнее обучение, может в любой момент вернуться к получению образования в школе.
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