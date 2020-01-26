Минпросвещения определило порядок получения семейного образования

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Министерство просвещения разработало проект, включающий раздел о переходе на семейное образование.
Согласно документу, опубликованному на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, родители или законные представители ребенка могут принять решение об обучении на дому с учетом мнения школьника и рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.
"Обучение в форме семейного образования и самообразования осуществляется с правом последующего прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации в образовательных организациях", — уточняется в пояснительной записке.
Авторы проекта также прописали алгоритм перехода на семейное образование с перечнем документов, которые необходимо получить родителям или опекунам и предоставить в школу и муниципальным властям.
Отмечается, что ребенок, перешедший на домашнее обучение, может в любой момент вернуться к получению образования в школе.