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Состояние Илона Маска выросло на два миллиарда долларов за неделю
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РИА Новости

Состояние Илона Маска выросло на два миллиарда долларов за неделю

10:47 26.01.2020
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© AP Photo / Paul SancyaИнженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
© AP Photo / Paul Sancya
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск. Архивное фото
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Состояние американского предпринимателя Илона Маска увеличилось на более чем 2 миллиарда долларов за последнюю неделю на фоне рекордной капитализации американской компании Tesla, свидетельствуют данные агентства Блумберг.
Ранее на этой неделе капитализация Tesla впервые в ее истории превысила 100 миллиардов долларов.
По данным агентства, состояние Маска в понедельник составляло 30,9 миллиарда долларов, а к четвергу достигло отметки в 33,3 миллиарда долларов. При этом, отмечается, что к субботе оно уменьшилось на 300 миллионов долларов.
Маску принадлежат 22% акций Tesla, что составляет приблизительно половину его состояния.
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Американская компания Tesla Motors была основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира компании находится в Пало-Альто, штат Калифорния, США. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности — Toyota и Daimler.
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Илон МаскTesla motorsСШАЭкономика
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