Состояние Илона Маска выросло на два миллиарда долларов за неделю

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Состояние американского предпринимателя Состояние американского предпринимателя Илона Маска увеличилось на более чем 2 миллиарда долларов за последнюю неделю на фоне рекордной капитализации американской компании Tesla, свидетельствуют данные агентства Блумберг

Ранее на этой неделе капитализация Tesla впервые в ее истории превысила 100 миллиардов долларов.

По данным агентства, состояние Маска в понедельник составляло 30,9 миллиарда долларов, а к четвергу достигло отметки в 33,3 миллиарда долларов. При этом, отмечается, что к субботе оно уменьшилось на 300 миллионов долларов.

Маску принадлежат 22% акций Tesla, что составляет приблизительно половину его состояния.