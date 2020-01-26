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2020-01-26T10:36+0300
https://ria.ru/20200126/1563883776.html
AP опубликовало запись беседы Трампа о противостоянии России и Украины
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РИА Новости

AP опубликовало запись беседы Трампа о противостоянии России и Украины

10:15 26.01.2020 (обновлено: 10:36 26.01.2020)
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© REUTERS / Denis BalibouseПрезидент США Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе
Президент США Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе
© REUTERS / Denis Balibouse
МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Associated Press опубликовало запись разговора президента США Дональда Трампа о противостоянии Москвы и Киева, которая якобы была сделана во время делового ужина в 2018 году в Trump International Hotel в Вашингтоне.
Как утверждает агентство, на встрече присутствовали бизнесмены Лев Парнас и Игорь Фруман. Американские СМИ считают их связанными с личным адвокатом Трампа Рудольфом Джулиани.
На записи Трамп интересуется, как долго Украина сможет противостоять России без помощи США, а также призывает уволить Мари Йованович, которая на тот момент занимала должность американского посла в Киеве.
Как указывает Associated Press, запись опровергает заявления Трампа о том, что он не был знаком с Парнасом и Фурманом, которым в прошлом году были предъявлены обвинения в финансировании избирательной кампании американского президента.
Мари Йованович была уволена со своего поста в мае 2019 года в связи с утратой доверия президента. Сама она утверждает, что против нее велась скоординированная кампания и сам президент США Дональд Трамп давил на госдепартамент, добиваясь ее увольнения.
В октябре прошлого года Парнасу и Фруману (оба являются американскими гражданами) предъявили обвинения в нарушениях при лоббистской деятельности. Бизнесменов подозревают, в частности, в попытках добиться отставки Йованович с должности посла в Киеве.
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Парнас заявил, что Трамп знал о его деятельности на Украине
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Обсудить 11
Мари ЙовановичИгорь ФруманЛев ПарнасСитуация на УкраинеДональд ТрампРудольф ДжулианиСШАВ мире
Популярные комментарии
Трамп такой же "друг" России как и Клинтон. Непонятно только почему его так вылизывают российские политики.
26 января, 11:44
Алексей Иванов
32321014
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26 января, 10:49
ВРВиктор Ростов
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