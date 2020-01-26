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РИА Наука
2020-01-26T07:43+0300
https://ria.ru/20200126/1563880902.html
Ученые предупредили об опасности появления дыр в корпусе МКС
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РИА Новости

Ученые предупредили об опасности появления дыр в корпусе МКС

03:33 26.01.2020 (обновлено: 07:43 26.01.2020)
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© Фото : NASA/РоскосмосМеждународная космическая станция
Международная космическая станция
© Фото : NASA/Роскосмос
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Корпусу МКС угрожает коррозия и разгерметизация жилых модулей, в связи с чем разрабатываются новые методы обнаружения разъедающих станцию микроорганизмов, говорится в исследовании Института медико-биологических проблем РАН, опубликованном в научном журнале "Авиакосмическая и экологическая медицина".
Как отмечается в материалах, космонавты в рамках обследования российского сегмента МКС нашли 131 место, наиболее подверженное коррозии, среди них два места - в туалете.
"Максимальный рост микроорганизмов чаще обнаруживался в зонах, относящихся к "холодным", в которых была высока вероятность выпадения конденсата атмосферной влаги", - говорится в исследовании.
По словам ученых, масштаб коррозионных повреждений и угроза разгерметизации обитаемых модулей требуют разработки "средств мониторинга выявленных коррозионных повреждений гермокорпуса и процесса контроля остаточной толщины гермокорпуса".
Новую аппаратуру для выявления коррозии разработает Всероссийский НИИ физико-технических и радиотехнических измерений, а затем ее испытают на станции в рамках эксперимента "Эмиссия". Эксперимент призван обеспечить "выявление предаварийной ситуации, создающей угрозу разгерметизации в обитаемых отсеках".
Первый элемент МКС – Функционально-грузовой блок (ФГБ) "Заря" — был выведен на орбиту в ноябре 1998 года. Кроме того, в составе станции функционирует российский модуль "Звезда", пристыкованный к МКС в июле 2000 года.
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РИА НаукаМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаРоссийская академия наукРоссия
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