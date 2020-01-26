Ученые предупредили об опасности появления дыр в корпусе МКС

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Корпусу Корпусу МКС угрожает коррозия и разгерметизация жилых модулей, в связи с чем разрабатываются новые методы обнаружения разъедающих станцию микроорганизмов, говорится в исследовании Института медико-биологических проблем РАН, опубликованном в научном журнале "Авиакосмическая и экологическая медицина".

Как отмечается в материалах, космонавты в рамках обследования российского сегмента МКС нашли 131 место, наиболее подверженное коррозии, среди них два места - в туалете.

"Максимальный рост микроорганизмов чаще обнаруживался в зонах, относящихся к "холодным", в которых была высока вероятность выпадения конденсата атмосферной влаги", - говорится в исследовании.

По словам ученых, масштаб коррозионных повреждений и угроза разгерметизации обитаемых модулей требуют разработки "средств мониторинга выявленных коррозионных повреждений гермокорпуса и процесса контроля остаточной толщины гермокорпуса".

Новую аппаратуру для выявления коррозии разработает Всероссийский НИИ физико-технических и радиотехнических измерений, а затем ее испытают на станции в рамках эксперимента "Эмиссия". Эксперимент призван обеспечить "выявление предаварийной ситуации, создающей угрозу разгерметизации в обитаемых отсеках".