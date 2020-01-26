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Сенаторы осудили поведение Помпео в отношении журналистки
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РИА Новости

Сенаторы осудили поведение Помпео в отношении журналистки

02:24 26.01.2020
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© РИА Новости / Геннадий МельникГосударственный секретарь США Майк Помпео
Государственный секретарь США Майк Помпео
© РИА Новости / Геннадий Мельник
Государственный секретарь США Майк Помпео
ВАШИНГТОН, 26 янв – РИА Новости. Группа сенаторов-демократов направила письмо госсекретарю США Майку Помпео с осуждением его поведения с журналисткой NPR, назвав высказывания дипломата неподобающими.
Ранее радиостанция NPR сообщила, что Помпео неоднократно выругался на американскую журналистку радиостанции Мэри Луиз Келли после их интервью, так как ему не понравилось, что та задала вопросы про Украину и бывшего посла США Мари Йованович. Келли рассказала, что госсекретарь спросил ее, считает ли она, что американцев волнует Украина, после чего попросил ее показать на карте без подписей, где находится Украина. На следующий день после интервью Помпео опубликовал заявление, в котором обвинил Келли во лжи и нарушении правил журналистики.
Письмо было направлено сенаторами Бобом Менендесом, Кори Букером, Тимом Кейном, Эдом Марки, Джеффом Меркли. В письме, опубликованном в Twitter Менендеса, сенаторы заявили Помпео о "глубочайшем разочаровании и обеспокоенности", отметив, что такое поведение является неподобающим.
"Важность свободы прессы закреплена в нашей конституции именно потому, что отцы-основатели (США) признавали, насколько важна свободная пресса для общественности, чтобы привлекать к ответу свои власти. Вместо того чтобы называть журналистов лжецами и оскорблять их умственные способности, когда они задают вам сложные вопросы, на которые вы не хотели бы отвечать, ваша клятва при исполнении служебных обязанностей возлагает на вас обязанность и обязанность вести себя уважительно и прозрачно", - заявили сенаторы.
Госсекретарь США Майк Помпео
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