Миссия ООН заявила о нарушениях эмбарго на поставки оружия в Ливию

ООН, 26 янв - РИА Новости. Миссия Миссия ООН по поддержке Ливии заявила, что после саммита в Берлине продолжились нарушения эмбарго на поставки оружия в страну.

"Миссия ООН по поддержке Ливии (МООНПЛ) глубоко сожалеет о продолжающихся вопиющих нарушениях эмбарго на поставки оружия в Ливию, даже после того, как соответствующие страны взяли на себя обязательства в этой связи в ходе международной конференции по Ливии в Берлине19 января 2020 года", - говорится в заявлении.

Отмечается, что согласованное Правительством национального согласия и Ливийской национальной армией перемирие обеспечило необходимую передышку для гражданских в Триполи.

"Однако этому хрупкому перемирию в настоящее время угрожает продолжающаяся переправка иностранных бойцов, оружия, боеприпасов и передовых систем сторонам государствами-членами (ООН - ред.), в том числе несколькими, которые участвовали в Берлинской конференции", - подчеркивает миссия.

По ее данным, за последние десять дней было замечено много воздушного транспорта, который приземлялся как на западе, так и на востоке страны, и обеспечивал стороны конфликта современным оружием, бронетехникой, советниками и бойцами. Миссия осудила такие нарушения, которые могут ввергнуть страну в очередной "раунд боевых действий".

В Берлине 19 января прошла международная конференция по Ливии с участием России, США, Турции, Египта и других стран, а также ЕС и ООН. Были на саммите и премьер-министр правящего в Триполи Правительства национального согласия (ПНС) Файез Саррадж и командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар, хотя организовать прямые переговоры между ними вновь не удалось. Главным итогом конференции стал призыв ее участников о прекращении огня в Ливии и обязательство воздержаться от вмешательства в конфликт, соблюдая эмбарго на поставку вооружений сторонам конфликта. Кроме того, участники встречи предложили создать комитет по контролю за выполнением договоренности о прекращении огня.