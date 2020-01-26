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Миссия ООН заявила о нарушениях эмбарго на поставки оружия в Ливию
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РИА Новости

Миссия ООН заявила о нарушениях эмбарго на поставки оружия в Ливию

02:09 26.01.2020
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкСитуация в Ливии
Ситуация в Ливии
© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
ООН, 26 янв - РИА Новости. Миссия ООН по поддержке Ливии заявила, что после саммита в Берлине продолжились нарушения эмбарго на поставки оружия в страну.
"Миссия ООН по поддержке Ливии (МООНПЛ) глубоко сожалеет о продолжающихся вопиющих нарушениях эмбарго на поставки оружия в Ливию, даже после того, как соответствующие страны взяли на себя обязательства в этой связи в ходе международной конференции по Ливии в Берлине19 января 2020 года", - говорится в заявлении.
Отмечается, что согласованное Правительством национального согласия и Ливийской национальной армией перемирие обеспечило необходимую передышку для гражданских в Триполи.
"Однако этому хрупкому перемирию в настоящее время угрожает продолжающаяся переправка иностранных бойцов, оружия, боеприпасов и передовых систем сторонам государствами-членами (ООН - ред.), в том числе несколькими, которые участвовали в Берлинской конференции", - подчеркивает миссия.
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По ее данным, за последние десять дней было замечено много воздушного транспорта, который приземлялся как на западе, так и на востоке страны, и обеспечивал стороны конфликта современным оружием, бронетехникой, советниками и бойцами. Миссия осудила такие нарушения, которые могут ввергнуть страну в очередной "раунд боевых действий".
В Берлине 19 января прошла международная конференция по Ливии с участием России, США, Турции, Египта и других стран, а также ЕС и ООН. Были на саммите и премьер-министр правящего в Триполи Правительства национального согласия (ПНС) Файез Саррадж и командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар, хотя организовать прямые переговоры между ними вновь не удалось. Главным итогом конференции стал призыв ее участников о прекращении огня в Ливии и обязательство воздержаться от вмешательства в конфликт, соблюдая эмбарго на поставку вооружений сторонам конфликта. Кроме того, участники встречи предложили создать комитет по контролю за выполнением договоренности о прекращении огня.
После свержения и убийства ливийского лидера Муамара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией Хафтара.
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