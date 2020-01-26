Пушков оценил слова Кравчука о возвращении Донбасса

МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter слова первого президента Украины Леонида Кравчука о способах возвращения контроля Киева над Донбассом.
Ранее Кравчук в эфире телеканала "Прямой" выразил мнение, что Донбасс может вернуться под контроль Киева самостоятельно, а также благодаря мировому сообществу и "активной, настойчивой, целеустремленной, системной работы" украинских властей.
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"Пока все сводится к системной, настойчивой, целеустремленной работе Киева по отталкиванию Донбасса. Даже экономическая блокада не снята. Странные надежды", - написал сенатор.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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