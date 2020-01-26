Пушков оценил слова Кравчука о возвращении Донбасса

Ранее Кравчук в эфире телеканала "Прямой" выразил мнение, что Донбасс может вернуться под контроль Киева самостоятельно, а также благодаря мировому сообществу и "активной, настойчивой, целеустремленной, системной работы" украинских властей.

"Пока все сводится к системной, настойчивой, целеустремленной работе Киева по отталкиванию Донбасса. Даже экономическая блокада не снята. Странные надежды", - написал сенатор.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.