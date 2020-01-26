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Израиль ударил по целям ХАМАС на юге сектора Газа
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РИА Новости

Израиль ударил по целям ХАМАС на юге сектора Газа

01:36 26.01.2020
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© AP Photo / Ariel SchalitИстребитель F-15 ВВС Израиля
Истребитель F-15 ВВС Израиля
© AP Photo / Ariel Schalit
Истребитель F-15 ВВС Израиля. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ/ГАЗА, 26 янв - РИА Новости. Израильские военные нанесли удары по нескольким объектам движения ХАМАС на юге сектора Газа в ответ на запуски воздушных шаров с взрывчатыми веществами.
"Ранее сегодня воздушные шары с взрывчатыми веществами были запущены из сектора Газа в сторону Израиля. В ответ некоторое время назад истребители армии обороны Израиля нанесли удары по ряду террористических целей ХАМАС на юге сектора Газа", - сообщила пресс-служба армии Израиля.
Отмечается, что среди целей были объекты по производству оружия и военный комплекс.
Как сообщил РИА Новости представитель палестинского минздрава Ашраф аль-Кидра, в больницы сектора Газа не поступали пострадавшие в результате израильских авиаударов по сектору Газа.
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Обострение палестино-израильского конфликтаСектор ГазаХамасИзраильВ мире
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