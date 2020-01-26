Израиль ударил по целям ХАМАС на юге сектора Газа

"Ранее сегодня воздушные шары с взрывчатыми веществами были запущены из сектора Газа в сторону Израиля. В ответ некоторое время назад истребители армии обороны Израиля нанесли удары по ряду террористических целей ХАМАС на юге сектора Газа", - сообщила пресс-служба армии Израиля.