Наследник британского престола принц Чарльз хочет посетить Иран

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Наследник британского престола принц Уэльский Чарльз заявил, что хотел бы посетить Иран.
Принц заявил, что хотел бы с официальным визитом посетить Иран, который назвал "важной частью мира", где проживают "выдающиеся люди".
"На протяжении многих веков Иран играл столь значимую роль в мире и внес большой вклад в культуру, поэзию, искусство. По-настоящему выдающиеся люди. Я всегда был очарован исламской культурой, архитектурой и ремесленничеством", - сказал Чарльз в интервью изданию Sunday Times.
Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после того, как в ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию против иранского генерала Касема Сулеймани. Иран ответил ударами по базам в Ираке, где находились американские служащие. Парламент Ирака после убийства Сулеймани призвал вывести из страны иностранные войска.
Ранее спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук заявил, что дипломатическая изоляция Ирана углубляется и приветствовал решение Великобритании, Франции и Германии по запуску механизма по решению споров в рамках ядерной сделки.
4 августа 2019, 17:42КультураПринца Чарльза пригласили сыграть в фильме о Джеймсе Бонде