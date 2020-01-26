Наследник британского престола принц Чарльз хочет посетить Иран

Принц заявил, что хотел бы с официальным визитом посетить Иран, который назвал "важной частью мира", где проживают "выдающиеся люди".

"На протяжении многих веков Иран играл столь значимую роль в мире и внес большой вклад в культуру, поэзию, искусство. По-настоящему выдающиеся люди. Я всегда был очарован исламской культурой, архитектурой и ремесленничеством", - сказал Чарльз в интервью изданию Sunday Times.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после того, как в ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию против иранского генерала Касема Сулеймани. Иран ответил ударами по базам в Ираке, где находились американские служащие. Парламент Ирака после убийства Сулеймани призвал вывести из страны иностранные войска.