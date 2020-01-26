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Культура
2020-01-26T08:00+0300
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"Грэмми": награды в эпицентре скандала
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РИА Новости

"Грэмми": награды в эпицентре скандала

08:00 26.01.2020
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© AP Photo / Invision/ Matt SaylesПевица Лиззо на церемонии вручения премии 2019 MTV Video Music Awards
Певица Лиззо на церемонии вручения премии 2019 MTV Video Music Awards
© AP Photo / Invision/ Matt Sayles
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости, Павел Сурков. Редко можно встретить премию, которая бы столь полно и точно отражала всю индустрию как таковую, — и в этом у "Грэмми", пожалуй, нет равных. О тех, кто достоин получить золотой граммофон в этом году, — в материале РИА Новости.

А академик кто?

Мы можем сколь угодно долго рассуждать о том, какая музыка нам нравится, а какая нет, что раньше и трава была зеленее, и песни лучше, и артисты харизматичнее, но "Грэмми" дает однозначный и точный срез: сегодня музыка выглядит именно так — и никак иначе. Покупают именно эту музыку, а значит, именно ее и слушают. Просто, точно и бескомпромиссно.
Правда, в нынешнем музыкальном сезоне "Грэмми", как, впрочем, и весь шоу-бизнес, лихорадит от скандалов.
В 2019 году пост главы Национальной академии искусства и науки звукозаписи покинул Нил Портнов. А его преемница Дебора Дуган в этой должности задержалась недолго: 17 января, ровно за десять дней до церемонии награждения, ее уволили в связи с обвинениями в злоупотреблении полномочиями.
© AP Photo / Invision / Charles SykesПрезидент Национальной академии искусства и науки звукозаписи Дебора Дуган
Президент Национальной академии искусства и науки звукозаписи Дебора Дуган
© AP Photo / Invision / Charles Sykes
Президент Национальной академии искусства и науки звукозаписи Дебора Дуган
В ответ разъяренная Дуган разразилась мощным зарядом встречных обвинений — в первую очередь в адрес Портнова. Мол, его уволили из-за того, что изнасиловал артистку, чье имя не разглашается. Дуган заявила, что харрасмент вообще не редкость в академии, да и ее саму домогались.
© AP Photo / Invision / Jordan StraussНил Портнов на 61-й ежегодной премии "Грэмми" в Лос-Анджелесе
Нил Портнов на 61-й ежегодной премии Грэмми в Лос-Анджелесе
© AP Photo / Invision / Jordan Strauss
Нил Портнов на 61-й ежегодной премии "Грэмми" в Лос-Анджелесе
Академия пока никак на это не отреагировала, хотя журналисты уже встали на защиту уволенной дамы. Все обвинения якобы надуманны, на самом деле она хотела модернизировать и реформировать закостеневшую академию, но ей этого сделать не дали.

А ну-ка, девушки!

Однако, судя по номинациям, у академии все в порядке с пониманием современных музыкальных трендов: во всяком случае, картина отражена достаточно объективно. Все основные герои (точнее сказать, героини) современной поп-индустрии представлены максимально точно.
Больше всего шансов собрать коллекцию граммофонов у американской певицы Lizzo, у нее — восемь номинаций. Следом всеобщая любимица Билли Айлиш с шестью номинациями. Не болеть за нее было бы совершенно несправедливо: она стала одной из главных героинь современной поп-музыки.
Отличные шансы и у Ланы Дель Рей, триумфально ворвавшейся в чарты с отличной пластинкой с провокационным названием "Norman F**king Rockwell".
Впрочем, в борьбе за "Альбом года" ей существенную конкуренцию составит Ариана Гранде со своим "Thank u, next" или даже Bon Iver, чьи шансы на победу тоже оцениваются довольно высоко.
За "Песню года" с Билли Айлиш и Ланой вполне могут поспорить и такие грандессы, как Леди Гага и Тейлор Свифт, — у обеих год тоже выдался вполне урожайный.
А вот в категории "Лучший традиционный вокальный поп-альбом" сильные позиции у старшего поколения — новые пластинки записали, например, Элвис Костелло и Барбара Стрейзанд (на которую в основном и ставят букмекеры: ветеран лирической песни по-прежнему невероятно хороша, да и камбэк получился чрезвычайно удачным).

Рок, саундтрек и классика

В рок-категориях тоже есть явный лидер — прервала многолетнее молчание группа Tool, один из самых виртуозных современных коллективов. Так что, скорее всего, приз за лучшую песню уйдет их "Fear Inoculum", и это будет, пожалуй, справедливо.
© AFP 2019 / Getty Images / Steven FerdmanУчастники группы Tool Адам Джонс и Мэйнард Джеймс Кинан во время выступления на музыкальном фестивале Governors Ball в Нью-Йорке
Участники группы Tool Адам Джонс и Мэйнард Джеймс Кинан во время выступления на музыкальном фестивале Governors Ball в Нью-Йорке
© AFP 2019 / Getty Images / Steven Ferdman
Участники группы Tool Адам Джонс и Мэйнард Джеймс Кинан во время выступления на музыкальном фестивале Governors Ball в Нью-Йорке
А вот лидер Radiohead Том Йорк вполне может отхватить статуэтки за лучший альтернативный альбом ("Anima") и за музыку к фильму "Суспирия". Сложные и атмосферные композиции Йорка словно становятся еще одним героем картины (напомним, в этом кино рассказывается о весьма странном танцевальном коллективе, который промышляет чуть ли не черной магией).
Что касается саундтреков — работа Бейонсе, сделанная для фильма "Король Лев", тоже не обойдена вниманием жюри: пластинка "The Lion King: The Gift" и главный хит с нее — "Spirit" — вышли действительно выдающимися. И можно также рассчитывать на то, что одна из главных поп-див современности не обойдется без награды.
© AP Photo / Invision/Joel C RyanАмериканская певица Бейонсе на премьере фильма "Король Лев" в Лондоне. 14 июля 2019
Американская певица Бейонсе на премьере фильма Король лев в Лондоне. 14 июля 2019
© AP Photo / Invision/Joel C Ryan
Американская певица Бейонсе на премьере фильма "Король Лев" в Лондоне. 14 июля 2019
Ну а что касается наших соотечественников, то и у них есть шанс в одной из довольно престижных категорий. Hermitage Piano Trio, отличный коллектив, сформированный выходцами из России, записал по-настоящему замечательную пластинку "Rachmaninoff". Она вполне способна победить в категории "Лучшее камерное исполнение".
Так что "Грэмми", как обычно, все расставляет по своим местам. Вот она, современная музыка, вот они — сегодняшние герои. Сможет ли нас кто-то удивить? Узнаем уже очень скоро.
Статуэтка Оскара
13 января, 17:05Культура
Кто на финишной прямой. Объявлены номинанты на "Оскар"
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КультураБилли АйлишМузыкаRadioheadТейлор Свифт (певица)Бейонсе НоулзЛана Дель Рей (Элизабет Грант)Барбра Стрейзанд
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