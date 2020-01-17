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Президента "Грэмми" уволили за десять дней до вручения премии
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РИА Новости

Президента "Грэмми" уволили за десять дней до вручения премии

14:02 17.01.2020
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© AP Photo / Invision / Charles SykesПрезидент Национальной академии искусства и науки звукозаписи Дебора Дуган
Президент Национальной академии искусства и науки звукозаписи Дебора Дуган
© AP Photo / Invision / Charles Sykes
МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Исполнительного директора Национальной академии искусства и науки звукозаписи Дебору Дуган, которая в том числе занималась организацией музыкальной премии "Грэмми", отстранили от должности за десять дней до вручения наград, сообщает Variety.
Решение было принято из-за обвинений в злоупотреблении должностными полномочиями. Внутри организации проводится независимое расследование.
До его завершения временным исполняющим обязанности президента станет председатель попечительского совета Харви Мэйсон — младший.
В декабре в интервью изданию Дебора пообещала перемены в академии, рассказав, что "предпринимаются большие усилия, для того, чтобы премия стала более разноплановой и была пионером отрасли". Источник издания пояснил, что "радикальные меры руководителя многие воспринимали в штыки, поскольку Академия всегда была очень консервативным учреждением и сопротивлялась переменам".
Дуган стала первой женщиной-президентом Национальной академии искусства и науки звукозаписи в августе 2019 года. Она заняла этот пост после того как Нил Портнов покинул его из-за скандала в связи с его призывом женщинам "трудиться", если они хотят чего-то добиться.
Церемония вручения "Грэмми" запланирована на 27 января
Билли Айлиш
9 января, 18:24Культура
На вручении премии "Грэмми" выступят Билли Айлиш и Aerosmith
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