Президента "Грэмми" уволили за десять дней до вручения премии

В декабре в интервью изданию Дебора пообещала перемены в академии, рассказав, что "предпринимаются большие усилия, для того, чтобы премия стала более разноплановой и была пионером отрасли". Источник издания пояснил, что "радикальные меры руководителя многие воспринимали в штыки, поскольку Академия всегда была очень консервативным учреждением и сопротивлялась переменам".