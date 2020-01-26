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Туризм
2020-01-26T16:10+0300
https://ria.ru/20200126/1563838083.html
Туристы назвали места, которые они хотели бы посетить в России
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РИА Новости

Туристы назвали места, которые они хотели бы посетить в России

16:09 26.01.2020 (обновлено: 16:10 26.01.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкОтдыхающие на канатной дороге на горном курорте "Роза хутор" в Красной поляне
Отдыхающие на канатной дороге на горном курорте Роза хутор в Красной поляне
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Путешественники, опрошенные турсервисом, назвали места, которые они хотели бы посетить в России в 2020 году, сообщает Aviasales.
Специалисты компании провели исследование среди 19 тысяч пользователей, выяснили, о турах по каким маршрутам они мечтают, и сопоставили желания со статистикой бронирований авиабилетов.
Попасть на Алтай и запостить красивые фото в соцсети хотел бы каждый пятый опрошенный (21 процент). Байкал набрал 17 процентов голосов и оказался на второй строке списка. Респонденты сказали, что планируют кататься по льду озера на коньках, а летом намерены устроить пеший поход по окрестностям.
Еще 14 процентов опрошенных привлекает Камчатка, где путешественники хотели бы увидеть вулканы, порыбачить и, если позволят средства, отправиться на вертолетную экскурсию.
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Каждого десятого привлекает Казань, где можно попробовать настоящий чак-чак и осмотреть Кремль.
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