Туристы назвали места, которые они хотели бы посетить в России

Отдыхающие на канатной дороге на горном курорте "Роза хутор" в Красной поляне

МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Путешественники, опрошенные турсервисом, назвали места, которые они хотели бы посетить в России в 2020 году, сообщает Aviasales.

Специалисты компании провели исследование среди 19 тысяч пользователей, выяснили, о турах по каким маршрутам они мечтают, и сопоставили желания со статистикой бронирований авиабилетов.

Попасть на Алтай и запостить красивые фото в соцсети хотел бы каждый пятый опрошенный (21 процент). Байкал набрал 17 процентов голосов и оказался на второй строке списка. Респонденты сказали, что планируют кататься по льду озера на коньках, а летом намерены устроить пеший поход по окрестностям.

Еще 14 процентов опрошенных привлекает Камчатка, где путешественники хотели бы увидеть вулканы, порыбачить и, если позволят средства, отправиться на вертолетную экскурсию.

12 процентов туристов выбрали бы для отдыха Мурманск, чтобы "увидеть своими глазами северное сияние". Поехать на Эльбрус и взойти на самую высокую вершину Европы мечтают 11 процентов опрошенных пользователей.

Каждого десятого привлекает Казань, где можно попробовать настоящий чак-чак и осмотреть Кремль.

О туре на Чукотку мечтает восемь процентов респондентов. Они хотели бы поближе познакомиться с арктической природой и увидеть, как живут коренные народы.

Отдохнуть на черноморском побережье в Сочи намеревается семь процентов туристов. Большинство хотели бы еще и увидеть олимпийские объекты.