Нескучный Хельсинки. Чем заняться туристу в финской столице

Хельсинки в 1550 году основал шведский король Густав Ваза. Дома в городе несколько веков были деревянными. Каменная застройка началась после 1809 года, когда Финляндия вошла в состав Российской империи.

В последнее десятилетие Хельсинки неизменно попадает в рейтинг самых комфортных для жизни городов мира, причем в первую пятерку. А среди самых безопасных был на втором месте (после Люксембурга).