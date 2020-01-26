Нескучный Хельсинки. Чем заняться туристу в финской столице

Хельсинки в 1550 году основал шведский король Густав Ваза. Дома в городе несколько веков были деревянными. Каменная застройка началась после 1809 года, когда Финляндия вошла в состав Российской империи.
В последнее десятилетие Хельсинки неизменно попадает в рейтинг самых комфортных для жизни городов мира, причем в первую пятерку. А среди самых безопасных был на втором месте (после Люксембурга).
Хельсинки в 1550 году основал шведский король Густав Ваза. Дома в городе несколько веков были деревянными. Каменная застройка началась после 1809 года, когда Финляндия вошла в состав Российской империи.
В последнее десятилетие Хельсинки неизменно попадает в рейтинг самых комфортных для жизни городов мира, причем в первую пятерку. А среди самых безопасных был на втором месте (после Люксембурга).
Сенатская площадь — одна из главных достопримечательностей. В середине XIX века там возвели кафедральный собор Святого Николая, а перед ним поставили памятник Александру II, при котором страна получила автономию и финский язык стал государственным.
Сенатская площадь — одна из главных достопримечательностей. В середине XIX века там возвели кафедральный собор Святого Николая, а перед ним поставили памятник Александру II, при котором страна получила автономию и финский язык стал государственным.
В финской столице многие здания напоминают петербургские, поскольку застройкой занимались те же архитекторы.
В советское время в Хельсинки нередко снимали иностранные фильмы, действие которых происходило в СССР (например, "Телефон", "Белые ночи").
В финской столице многие здания напоминают петербургские, поскольку застройкой занимались те же архитекторы.
В советское время в Хельсинки нередко снимали иностранные фильмы, действие которых происходило в СССР (например, "Телефон", "Белые ночи").
В прошлом году в городе открылась библиотека Oodi . "На третьем этаже есть отдел литературы на русском языке, а еще — большой читальный зал, из которого видны Народная площадь, Дом музыки, музей современного искусства "Киасма", — перечисляет гид по Хельсинки Светлана P. — Терраса находится на одном уровне с входом в парламент. Архитекторы специально спланировали здание так, чтобы подчеркнуть равноправие всех граждан страны".
В прошлом году в городе открылась библиотека Oodi . "На третьем этаже есть отдел литературы на русском языке, а еще — большой читальный зал, из которого видны Народная площадь, Дом музыки, музей современного искусства "Киасма", — перечисляет гид по Хельсинки Светлана P. — Терраса находится на одном уровне с входом в парламент. Архитекторы специально спланировали здание так, чтобы подчеркнуть равноправие всех граждан страны".
Allas в переводе с финского "бассейн". Его построили на воде за счет краундфандинга. Туда может зайти любой, попариться в сауне и поплавать под открытым небом. "Особенно хорошо там зимой, когда темно, холодно, море штормит, а ты сидишь в теплой воде и смотришь на президентский дворец, — говорит Светлана P. — Еще здесь можно позагорать, посидеть на террасе, пообедать".
Allas в переводе с финского "бассейн". Его построили на воде за счет краундфандинга. Туда может зайти любой, попариться в сауне и поплавать под открытым небом. "Особенно хорошо там зимой, когда темно, холодно, море штормит, а ты сидишь в теплой воде и смотришь на президентский дворец, — говорит Светлана P. — Еще здесь можно позагорать, посидеть на террасе, пообедать".
Другое модное заведение — ресторан-сауна Löyly (по-русски — "пар"). Это в западной части города. Тут можно попариться, потом искупаться в море, а зимой — в проруби.
"Сауну там топят дровами, хотя обычно все на электричестве, — отмечает Светлана P. — Многие финны обожают плавать в ледяной воде, и большинство помешаны на парных".
На террасе с видом на море и острова можно выпить чашку кофе или бокал шампанского. Зимой в ресторане, сидя у камина, стоит заказать lohikeitto — финский рыбный суп из лосося на сливках.
Другое модное заведение — ресторан-сауна Löyly (по-русски — "пар"). Это в западной части города. Тут можно попариться, потом искупаться в море, а зимой — в проруби.
"Сауну там топят дровами, хотя обычно все на электричестве, — отмечает Светлана P. — Многие финны обожают плавать в ледяной воде, и большинство помешаны на парных".
На террасе с видом на море и острова можно выпить чашку кофе или бокал шампанского. Зимой в ресторане, сидя у камина, стоит заказать lohikeitto — финский рыбный суп из лосося на сливках.
Успенский собор середины XIX века стоит на высокой скале в центре Хельсинки, в районе Катаянокка (Katajanokka). Это крупнейший православный храм в Северной Европе. Кирпич для него везли с Аландских островов, из разрушенной во время Крымской войны крепости Бомарсунд.
С площадки у храма открывается панорамный вид на город.
Успенский собор середины XIX века стоит на высокой скале в центре Хельсинки, в районе Катаянокка (Katajanokka). Это крупнейший православный храм в Северной Европе. Кирпич для него везли с Аландских островов, из разрушенной во время Крымской войны крепости Бомарсунд.
С площадки у храма открывается панорамный вид на город.
Вокзал Хельсинки — архитектурный памятник начала прошлого века в стиле модерн. На фасаде — гранитные атланты с массивными лампами в руках.
Вокзал Хельсинки — архитектурный памятник начала прошлого века в стиле модерн. На фасаде — гранитные атланты с массивными лампами в руках.
В часовне тишины Камппи не слышен городской шум, можно сосредоточиться на своих мыслях и принять какие-то важные решения.
Тут не проводят религиозных служб — священнослужители и социальные работники помогают людям с психологическими проблемами.
Здание находится на площади Narinkkatori (Наринккатори). С 1870 по 1929 год здесь торговали одеждой русские купцы. И финны прозвали это место Narinkka — от часто повторяемого продавцами "на рынке".
В часовне тишины Камппи не слышен городской шум, можно сосредоточиться на своих мыслях и принять какие-то важные решения.
Тут не проводят религиозных служб — священнослужители и социальные работники помогают людям с психологическими проблемами.
Здание находится на площади Narinkkatori (Наринккатори). С 1870 по 1929 год здесь торговали одеждой русские купцы. И финны прозвали это место Narinkka — от часто повторяемого продавцами "на рынке".
Когда-то пролетарский район Каллио (в переводе "скала") теперь считается богемным. Публика там пестрая — писатели, художники, бедные студенты.
"Если хотите посмотреть буржуазные кварталы, отправляйтесь на юго-запад Хельсинки, в районы Ullanlinna и Eira. Там множество бутиков, антикварных лавок, кафе и ресторанов", — советует Светлана Р.
Когда-то пролетарский район Каллио (в переводе "скала") теперь считается богемным. Публика там пестрая — писатели, художники, бедные студенты.
"Если хотите посмотреть буржуазные кварталы, отправляйтесь на юго-запад Хельсинки, в районы Ullanlinna и Eira. Там множество бутиков, антикварных лавок, кафе и ресторанов", — советует Светлана Р.
Памятник композитору Яну Сибелиусу, автору неофициального гимна Финляндии, — скульптурная композиция из нескольких сотен труб.
Памятник композитору Яну Сибелиусу, автору неофициального гимна Финляндии, — скульптурная композиция из нескольких сотен труб.
Старый крытый рынок Хельсинки напоминает вокзал небольшого городка XIX века.
Тут можно купить продукты и пообедать.
Старый крытый рынок Хельсинки напоминает вокзал небольшого городка XIX века.
Тут можно купить продукты и пообедать.
В качестве сувенира из Хельсинки увозят деревянные кружки, финский шоколад, одежду или посуду с Муми-троллями. Ведь именно здесь родилась и жила создательница историй о них — Туве Янссон.
В качестве сувенира из Хельсинки увозят деревянные кружки, финский шоколад, одежду или посуду с Муми-троллями. Ведь именно здесь родилась и жила создательница историй о них — Туве Янссон.
Также туристы часто берут с собой варенье из морошки (lakkahillo), консервы из мяса северного оленя, лося или медведя.
Также туристы часто берут с собой варенье из морошки (lakkahillo), консервы из мяса северного оленя, лося или медведя.