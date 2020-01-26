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Туризм
2020-01-26T08:40+0300
https://ria.ru/20200126/1563562826.html
Нескучный Хельсинки. Чем заняться туристу в финской столице
https://cdn21.img.ria.ru/images/156356/40/1563564065_0:47:1920:1127_1036x0_80_0_0_29aefe7e6dd785483a665f8d061a1fd2.jpg
РИА Новости

Нескучный Хельсинки. Чем заняться туристу в финской столице

08:00 26.01.2020 (обновлено: 08:40 26.01.2020)
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Хельсинки многие туристы считают довольно скучным: достопримечательностей мало, погода — так себе. Но там есть места, способные сломать этот стереотип. Дополнительный плюс — близость к России: на скоростном поезде из Санкт-Петербурга ехать всего 3,5 часа. Чем заняться в столице Финляндии, где есть, отдыхать и искать душевный покой — в фотоленте РИА Новости.
© Flickr / Jonathan

Хельсинки в 1550 году основал шведский король Густав Ваза. Дома в городе несколько веков были деревянными. Каменная застройка началась после 1809 года, когда Финляндия вошла в состав Российской империи.

В последнее десятилетие Хельсинки неизменно попадает в рейтинг самых комфортных для жизни городов мира, причем в первую пятерку. А среди самых безопасных был на втором месте (после Люксембурга).

Хельсинки
1 из 14

Хельсинки в 1550 году основал шведский король Густав Ваза. Дома в городе несколько веков были деревянными. Каменная застройка началась после 1809 года, когда Финляндия вошла в состав Российской империи.

В последнее десятилетие Хельсинки неизменно попадает в рейтинг самых комфортных для жизни городов мира, причем в первую пятерку. А среди самых безопасных был на втором месте (после Люксембурга).

© Flickr / Jonathan
© РИА Новости / Буймова Дарья

Сенатская площадь — одна из главных достопримечательностей. В середине XIX века там возвели кафедральный собор Святого Николая, а перед ним поставили памятник Александру II, при котором страна получила автономию и финский язык стал государственным.

Кафедральный собор на сенатской площади в Хельсинки
2 из 14

Сенатская площадь — одна из главных достопримечательностей. В середине XIX века там возвели кафедральный собор Святого Николая, а перед ним поставили памятник Александру II, при котором страна получила автономию и финский язык стал государственным.

© РИА Новости / Буймова Дарья
© Fotolia / Pavel Parmenov

В финской столице многие здания напоминают петербургские, поскольку застройкой занимались те же архитекторы.

В советское время в Хельсинки нередко снимали иностранные фильмы, действие которых происходило в СССР (например, "Телефон", "Белые ночи").

На одной из улиц в Хельсинки
3 из 14

В финской столице многие здания напоминают петербургские, поскольку застройкой занимались те же архитекторы.

В советское время в Хельсинки нередко снимали иностранные фильмы, действие которых происходило в СССР (например, "Телефон", "Белые ночи").

© Fotolia / Pavel Parmenov
© Фото : Oodi/Maarit Hohteri

В прошлом году в городе открылась библиотека Oodi . "На третьем этаже есть отдел литературы на русском языке, а еще — большой читальный зал, из которого видны Народная площадь, Дом музыки, музей современного искусства "Киасма", — перечисляет гид по Хельсинки Светлана P. — Терраса находится на одном уровне с входом в парламент. Архитекторы специально спланировали здание так, чтобы подчеркнуть равноправие всех граждан страны".

Вид на библиотеку Oodi в Хельсинки
4 из 14

В прошлом году в городе открылась библиотека Oodi . "На третьем этаже есть отдел литературы на русском языке, а еще — большой читальный зал, из которого видны Народная площадь, Дом музыки, музей современного искусства "Киасма", — перечисляет гид по Хельсинки Светлана P. — Терраса находится на одном уровне с входом в парламент. Архитекторы специально спланировали здание так, чтобы подчеркнуть равноправие всех граждан страны".

© Фото : Oodi/Maarit Hohteri
© Depositphotos / Igor-SPb

Allas в переводе с финского "бассейн". Его построили на воде за счет краундфандинга. Туда может зайти любой, попариться в сауне и поплавать под открытым небом. "Особенно хорошо там зимой, когда темно, холодно, море штормит, а ты сидишь в теплой воде и смотришь на президентский дворец, — говорит Светлана P. — Еще здесь можно позагорать, посидеть на террасе, пообедать".

Морской бассейн в Хельсинки
5 из 14

Allas в переводе с финского "бассейн". Его построили на воде за счет краундфандинга. Туда может зайти любой, попариться в сауне и поплавать под открытым небом. "Особенно хорошо там зимой, когда темно, холодно, море штормит, а ты сидишь в теплой воде и смотришь на президентский дворец, — говорит Светлана P. — Еще здесь можно позагорать, посидеть на террасе, пообедать".

© Depositphotos / Igor-SPb
© Fotolia / Oleg Podzorov

Другое модное заведение — ресторан-сауна Löyly (по-русски — "пар"). Это в западной части города. Тут можно попариться, потом искупаться в море, а зимой — в проруби.

"Сауну там топят дровами, хотя обычно все на электричестве, — отмечает Светлана P. — Многие финны обожают плавать в ледяной воде, и большинство помешаны на парных".

На террасе с видом на море и острова можно выпить чашку кофе или бокал шампанского. Зимой в ресторане, сидя у камина, стоит заказать lohikeitto — финский рыбный суп из лосося на сливках.

Вид на порт в центре Хельсинки, Финляндия
6 из 14

Другое модное заведение — ресторан-сауна Löyly (по-русски — "пар"). Это в западной части города. Тут можно попариться, потом искупаться в море, а зимой — в проруби.

"Сауну там топят дровами, хотя обычно все на электричестве, — отмечает Светлана P. — Многие финны обожают плавать в ледяной воде, и большинство помешаны на парных".

На террасе с видом на море и острова можно выпить чашку кофе или бокал шампанского. Зимой в ресторане, сидя у камина, стоит заказать lohikeitto — финский рыбный суп из лосося на сливках.

© Fotolia / Oleg Podzorov
© flickr.com/Adrián Pérez

Успенский собор середины XIX века стоит на высокой скале в центре Хельсинки, в районе Катаянокка (Katajanokka). Это крупнейший православный храм в Северной Европе. Кирпич для него везли с Аландских островов, из разрушенной во время Крымской войны крепости Бомарсунд.

С площадки у храма открывается панорамный вид на город.

Собор Успения Пресвятой Богородицы в Хельсинки
7 из 14

Успенский собор середины XIX века стоит на высокой скале в центре Хельсинки, в районе Катаянокка (Katajanokka). Это крупнейший православный храм в Северной Европе. Кирпич для него везли с Аландских островов, из разрушенной во время Крымской войны крепости Бомарсунд.

С площадки у храма открывается панорамный вид на город.

© flickr.com/Adrián Pérez
© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанк

Вокзал Хельсинки — архитектурный памятник начала прошлого века в стиле модерн. На фасаде — гранитные атланты с массивными лампами в руках.

Здание центрального железнодорожного вокзала в Хельсинки
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Вокзал Хельсинки — архитектурный памятник начала прошлого века в стиле модерн. На фасаде — гранитные атланты с массивными лампами в руках.

© РИА Новости / Михаил Фомичев
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© Фото : Pixabay/Angelo_Giordano

В часовне тишины Камппи не слышен городской шум, можно сосредоточиться на своих мыслях и принять какие-то важные решения.

Тут не проводят религиозных служб — священнослужители и социальные работники помогают людям с психологическими проблемами.

Здание находится на площади Narinkkatori (Наринккатори). С 1870 по 1929 год здесь торговали одеждой русские купцы. И финны прозвали это место Narinkka — от часто повторяемого продавцами "на рынке".

Часовня Камппи в Хельсинки
9 из 14

В часовне тишины Камппи не слышен городской шум, можно сосредоточиться на своих мыслях и принять какие-то важные решения.

Тут не проводят религиозных служб — священнослужители и социальные работники помогают людям с психологическими проблемами.

Здание находится на площади Narinkkatori (Наринккатори). С 1870 по 1929 год здесь торговали одеждой русские купцы. И финны прозвали это место Narinkka — от часто повторяемого продавцами "на рынке".

© Фото : Pixabay/Angelo_Giordano
© Depositphotos / RS.photography

Когда-то пролетарский район Каллио (в переводе "скала") теперь считается богемным. Публика там пестрая — писатели, художники, бедные студенты.

"Если хотите посмотреть буржуазные кварталы, отправляйтесь на юго-запад Хельсинки, в районы Ullanlinna и Eira. Там множество бутиков, антикварных лавок, кафе и ресторанов", — советует Светлана Р.

Церковь Каллио в Хельсинки
10 из 14

Когда-то пролетарский район Каллио (в переводе "скала") теперь считается богемным. Публика там пестрая — писатели, художники, бедные студенты.

"Если хотите посмотреть буржуазные кварталы, отправляйтесь на юго-запад Хельсинки, в районы Ullanlinna и Eira. Там множество бутиков, антикварных лавок, кафе и ресторанов", — советует Светлана Р.

© Depositphotos / RS.photography
CC BY-SA 2.0 / Dennis Jarvis / Finland_1195 - Lots of pipes

Памятник композитору Яну Сибелиусу, автору неофициального гимна Финляндии, — скульптурная композиция из нескольких сотен труб.

Памятник в парке Хельсинки
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Памятник композитору Яну Сибелиусу, автору неофициального гимна Финляндии, — скульптурная композиция из нескольких сотен труб.

CC BY-SA 2.0 / Dennis Jarvis / Finland_1195 - Lots of pipes
© Фото : Pixabay / Youngsil Kim

Старый крытый рынок Хельсинки напоминает вокзал небольшого городка XIX века.

Тут можно купить продукты и пообедать.

Старый крытый рынок в Хельсинки
12 из 14

Старый крытый рынок Хельсинки напоминает вокзал небольшого городка XIX века.

Тут можно купить продукты и пообедать.

© Фото : Pixabay / Youngsil Kim
© Фото : Pixabay/Viktorwe

В качестве сувенира из Хельсинки увозят деревянные кружки, финский шоколад, одежду или посуду с Муми-троллями. Ведь именно здесь родилась и жила создательница историй о них — Туве Янссон.

Сувенирная лавка в Хельсинки
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В качестве сувенира из Хельсинки увозят деревянные кружки, финский шоколад, одежду или посуду с Муми-троллями. Ведь именно здесь родилась и жила создательница историй о них — Туве Янссон.

© Фото : Pixabay/Viktorwe
© РИА Новости / Вячеслав Бобков / Перейти в фотобанк

Также туристы часто берут с собой варенье из морошки (lakkahillo), консервы из мяса северного оленя, лося или медведя.

Морошка
14 из 14

Также туристы часто берут с собой варенье из морошки (lakkahillo), консервы из мяса северного оленя, лося или медведя.

© РИА Новости / Вячеслав Бобков
Перейти в фотобанк
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ТуризмТуризмтуристыФото - ТуризмФинляндияХельсинки
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