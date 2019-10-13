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РИА Новости
Туризм

Туристы назвали самые скучные города Европы

10:18 13.10.2019 (обновлено: 10:56 13.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкХельсинки. Виды
Хельсинки. Виды
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Самый унылый отпуск российские путешественники провели в Братиславе, Карловых Варах и Хельсинки, сообщает Aviasales.
Специалисты сервиса опросили в соцсетях тысячу пользователей и выяснили, в каких городах прошел их самый неинтересных отдых.
На первом месте — столица Финляндии, за которую проголосовали 30% респондентов. По словам туристов, побывавших в Хельсинки, "там часто плохая погода, мало достопримечательностей и за неделю можно соскучиться по дому".
Четверть респондентов сочла скучным отпуск в Братиславе: "Неинтересные достопримечательности, невкусная еда и дорогие сувениры". Некоторые туристы отметили: "Прогуливаясь по ночной Братиславе в будни, не удивляйтесь тому, что не найдете мест с живой музыкой, а в барах почти не будет людей".
Пятнадцать процентов пожалели об отпуске в Карловых Варах, поскольку "город маленький и в нем мало развлечений". Опытные туристы советуют посетить чешскую здравницу с однодневной экскурсией.
Еще десять процентов разочаровались в Мюнхене. Одни туристы пожаловались, что "после восьми вечера некуда пойти, кроме пивных баров", а другие — на отсутствие необычных достопримечательностей.
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Семь процентов туристов ожидали большего от Варшавы: "Оказалось, что это скучный, серый город с минимумом культурно-исторических объектов". При этом некоторые туристы возразили и отметили, что столица Польши — хорошая остановка для дальнейшего путешествия по Европе.
Пять процентов не вернутся в Пизу, где, "кроме башни, не на что смотреть". Однако эти же респонденты признались, что город спокойный, симпатичный и значительно дешевле Венеции.
По четыре процента голосов получили Вильнюс и Минск. В столице Литвы туристы скучали по вечерам и не знали, чем заняться, а в белорусской столице они отметили пустоту и "отсутствие изюминки".
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